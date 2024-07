Suveks koolistaadionite avamine pole kardetud rüüstamisi kaasa toonud

Tallinnas on avatud praegu umbes 40 koolistaadionit ehk enam kui kaks korda rohkem kui eelmisel aastal. Augustist avatakse veel mõni spordiplats.

Koolijuhtide mure, et palliplatsid on kooli alguseks rüüstatud, ei ole siiani kinnitust leidnud.

"On olnud loomulikult üksikuid muresid, et kuskil on jalgpallivärava võrk katki tehtud, mis on vajanud asendamist. Tõepoolest, ka mõni pall, mille me oleme tasuta kasutusse andnud, on läinud katki," loetles Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski.

Avatud spordiplatsidel saab ka palli laenata.

"Sõltub kohast ja sõltub sellest ka, milline palliplats see on. Kui see on korvpalliplats, siis on seal ainult korvpallid, ja kui on võrkpalliplats, siis on võrkpalle ka. Aga väga palju on positiivset tagasisidet tulnud inimestelt, peredelt, lastelt. See, et saab mängida, kui palli pole. Ja üldse ongi näha, et mõnelt platsilt tuleb info, et on mängijaid nii palju, et tuleb hiljem tagasi minna, sest ei mahu ära," rääkis SA Liikumisharrastuse Kompetentsikeskus juhatuse liige Alo Lõoke.

Eriti aktiivselt kasutatakse palliplatse Lasnamäel, Mustamäel ja Õismäel.

Kas ka pärast augustit jäävad koolistaadionid avatuks, on veel ebaselge.

"Tõepoolest, meil on küsimus vaheaegadel staadioni kasutamises, nädalavahetuseti, teatud kohtades tõenäoliselt tuleb kõne alla ka igal õhtul või peaaegu igal õhtul avamine. Aga seal on juba natukene keerulisem, kuna esiteks on loomulikult koolitunnid, aga päris paljud trennid kasutavad ka koolistaadione kooliaasta jooksul, nii et eks seal on natukene juba vaja rätsepalahendust," rääkis Ossinovski.