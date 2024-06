Tallinn avas linnaelanikele suveks koolistaadionid ja spordiväljakud

Üks põhiargumentidest, miks varem on enamik staadionitest lukustatuna hoitud, on see, et nende lahti hoidmine nõuaks lisaraha. Abilinnapea Kaarel Oja sõnul ei tohiks ka hirm vandaalitsemise ees olla põhjus, et staadione mitte lahti teha.

"Hirmud staadionite osas on olnud aja jooksul erinevad – lõhutakse või midagi juhtub. Tegelikult on see kogemus olnud hea. Staadioneid ei lõhuta, inimesed tahavad siia tulla sporti tegema. Me oleme lubanud koolidele, et kui midagi juhtub, siis see saab korda tehtud," selgitas Oja.

Neljapäeval toimunud avasündmusel olid korve viskamas ka Tallinna Tehnikaülikooli noored korvpallurid ning Eesti koondise mängija Artur Konontšuk.

"Väga kihvt on see ikka. Kes ära ei kasuta seda võimalust, see jääb küll ilma, et sellised uued väljakud ehitatud ja saad veel inventari ka kasutada. Nii palju kui siin ilmasid on, tuleb seda võimalust ära kasutada ja olla aktiivne," rääkis Konontšuk.

Esimest korda paigaldatakse spordiväljakutele ka sporditarvikute kastid, kust saab kohapeal kasutamiseks laenata erinevaid spordivahendeid.

"Liikumine on igaühele hea, aktiivne tuleb olla ja sport üleüldse ühendab. Tekivad sõbrad ja uued tutvused ka, see ühendab ja seda tuleb teha. Palun tulge kõik, tulge välja ja tulge tehke sporti," ütles Konontšuk.

Vaata nimekirja avatud staadionitest ja spordiväljakutest SIIT.