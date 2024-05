Elektrihind kerkis ka päevasel ajal väga kõrgele, põhjuseks vähene toodang Baltimaades

Kui eelmisel nädalal oli börsielektri hind Eesti päevasel ajal väga madal, olles osal tundidel negatiivne, siis sel nädalal on suur tarbimine, tuulevaikus ja kohatine pilvisus hinna Eestis, aga ka Lätis ja Leedus kõrgele tõstnud.

Kolmapäeval oli päeva keskmine hind börsielektril Eestis 113,71 eurot megavatt-tunni kohta, neljapäeval on see veelgi kõrgem, 161 eurot.

Elektri hind on neljapäeval kõrge ka keskpäeval ja pärastlõunal, liikudes 100 ja 200 euro vahel megavatt-tunnist. Õhtutundidel muutub elekter eriti kalliks: kella kaheksa ja üheksa vahel on hinnaks 500 eurot megavatt-tunnist.

Eesti Energia energiakaubanduse juht Armen Kasparov ütles ERR-ile, et kõrge hinna Baltikumis tingib Soomega piiratud ülekandevõimsus Estlink 2 rikke tõttu, vähenenud elektritoodang Balti riikides ning kuumadest ilmadest ja jahutamisest tingitud suurenenud tarbimine.

"Elektri tootmist Baltimaades on vähe – lisaks võrdlemisi tuulevaiksele ning kohati ka pilvisele ilmale on vähenenud ka Läti hüdroenergia toodang. Selle tulemusena katab kodumaine toodang keskmiselt alla poole Balti riikide tarbimisest. Elektrit imporditakse Balti riikidesse maksimaalses võimalikus mahus läbi kõikide ühenduste – Poolast, Soomest ja Leedust," lausus Kasparov.

Kasparovi sõnul tähendab see, et väga kõrge tipuhind püsib vaid tunni või paar, et hinda ei saa leevendada ka põlevkivijaamade elektriga.

"Kuna elektrihinnad on päeva lõikes väga volatiilsed ning kõrge hind püsib vaid mõnel järjestikusel tunnil, siis põlevkivijaamad turule ei pääse. Tipu elektrihinnad tekkisid väga väikeste koguste pealt ja olid seotud tarbimise juhtimisega," lausus Kasparov.