Alkoholi tarbimine on Eestis kasvanud

Eestis on hakatud rohkem alkoholi jooma. Maailma tervisorganisatsiooni (WHO) Eesti esinduse juht Kristina Köhler peab oluliseks süüks alkoholiaktsiisi langetamist 2019. aastal ja koroonaajaga kaasnenud muutusi ühiskonnas.

"Kui vaadata alkoholipoliitika eesmärke Eestis, siis tõesti, neid ei ole saavutatud. Tarbimine ei ole läinud nii palju alla kui sooviti. Küll aga, mis on saavutatud, noored Eestis üldiselt hiljem hakkavad tarbima alkoholi. See on positiivne trend. Ja teine, liiklusõnnetused läbi alkoholi on vähenenud," rääkis Köhler.

Tervisearendajad tahaksid vähendada alkoholi müügikohtade arvu ja lahtiolekuaegu. Nii on teinud näiteks Leedu ja tegemas Läti. Samas peavad erinevad meetmed üksteist toetama.

"Kui me tegeleme alkoholi ajalise kättesaadavuse piiranguga, aga me kaugmüügile ei seaks mingisuguseid piiranguid, millal tuleb koju kuller või pakk postiautomaati, siis see algne piirang ju ei töötaks," märkis tervise arengu instituudi (TAI) vanemteadur Rainer Reile.

Terviseminister Riina Sikkut ütles, et alkoholiaktsiisi tõstmine ei saa olla järsk. Eelmisel sügisel riigi eelarvestrateegia koostamisel leppis valitsus kokku, et järgneva nelja aasta jooksul tõuseb alkoholiaktsiis viis protsenti.

"Soov on, et alkoholihind tõuseks samas tempos üldise elukallidusega, et alkohol ei muutuks suhteliselt odavamaks. Sügisel, kui me taas eelarvestrateegiat arutame, saab üle vaadata ka järgmiste aastate alkoholiaktsiisi kasvutempod, aga ma arvan, et toetust järsuks aktsiisitõusuks ei ole," rääkis Sikkut.

Minister lisas, et järgmisel aastal selguvad ettepanekud, kuidas joomist vähendada.