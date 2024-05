Sotsid saadavad Anti Allase RMK nõukokku

Eelmisel nädalal teatasid riigikogu liikmed Jaak Valge (EKRE) ja Anti Allas (SDE), et soovivad Eesti Panga nõukogu liikme kohalt tagasi astuda. Mõlemad põhjendasid seda sammu tavapärase rotatsiooniga.

Nüüd on Allasest saamas RMK nõukogu liige: riigikogu majanduskomisjoni liige Priit Lomp (SDE) ütles ERR-ile, et sotsiaaldemokraatide fraktsioon tegi kolmapäeval otsuse, et soovitab keskkonnakomisjonil esitada Allas RMK nõukogu liikmeks.

"Eile oli suur metsa- ja maaomanike sündmus riigikogu ees, Anti käis ka meie poolt inimestega suhtlemas, neid tervitamas ja nende muresid kuulamas," lausus Lomp. "Vahel fraktsioon roteerib oma inimesi, kui see on mingil hetkel vajalik. Eile otsustasime muu hulgas, et Allas liigub RMK nõukokku."

Roteerimine sõltub tema sõnul sellest, kas kellelgi on parasjagu mingil ajahetkel rohkem või vähem aega või kas kellegi spetsiifilised oskused on mingil ajal ühes või teises kohas vajalikumad.

Lomp lisas, et varem kuulus sotsidest RMK nõukokku Jevgeni Ossinovski, kellest nüüd on saanud Tallinna linnapea. Allasele on aga maaelu- ja metsandusküsimused Lombi kinnitusel väga olulised.

"Midagi muud kummalist ei tasu sealt otsida," ütles Lomp.

Eesti Panga nõukogust lahkub Allas alates 27. juunist ja tema asemel läheb nõukokku Ester Karuse

RMK nõukogu liikmed nimetab keskkonnakomisjoni ettepanekul riigikogu ning nõukogu koosseisu kinnitab valitsus.

RMK nõukogu juhib Kadri Land ja sinna kuulub majandusministeeriumi esindajana Ahti Kuningas, kliimaministeeriumi esindajana Keit Kasemets, kliimaministeeriumi nimetatud asjatundjatena Karel Rüütli, Marek Metslaid ja Pille Ligi, rahandusministeeriumi esindajana Merike Saks ning riigikogu liige Maria Jufereva-Skuratovski.