Kolonel Vendla: Venemaa ei ole lahingutempos järele andnud

Reedel andis kaitseministeeriumi pressikonverentsil viimastest arengutest Ukraina sõjas ülevaate kaitseväe peastaabi ülema asetäitja operatsioonide alal kolonel Mart Vendla.

Venemaa ei ole üldises lahingutempos järele andnud ja üritab jätkuvalt hoida initsiatiivi kuni võimaluste akna täieliku sulgemiseni, rääkis Vendla, lisades, et vaatamata kõigele ei ole Venemaa relvajõud viimastel nädalatel enamikes suundades olulist edu saavutanud.

Lahingutegevuse põhiosa on koondunud rinde idaossa Luhanski ja Donetski oblastitesse. "Vene relvajõud on Harkivi suuna operatsioonitempot veelgi vähendanud ning on keskendunud Vovtšanski asula põhjaosas puhvertsooni kindlustamisele," ütles Vendla.

Ukraina üritab Harkivi suunal initsiatiivi taastada vasturünnakutega, kuid Venemaa jätkab piirkonda täiendavate vägede juurde toomist, et hoida saavutatud positsioone ja luua eeldusi ründetegevuse laiendamiseks ka vajadusel teistesse piirkondadesse, rääkis kolonel.

Lahingute üldine raskuspunkt on endiselt Donetski piirkonnas, kus Vene Föderatsiooni relvajõudude pealetung jätkub endise intensiivsusega. "Seal on neil õnnestunud nende poolt kontrollitavat territooriumi väikeste taktikaliste edenemistega pisut laiendada."

Peamine lahingutegevus on koondunud jätkuvalt Pokrovski ründesuunal Otšeretine piirkonda ja Pervomaiskis Karlovske veehoidla ümbrusesse ning Tšassiv Jari survestamiseks. "Kõrgest rindesurvest hoolimata, on Ukraina kaitsetegevus olnud suhteliselt efektiivne ning Vene Föderatsioon relvajõud ei ole saavutanud sellel rindelõigus sisuliselt mitte ühtegi operatiivtasandi eesmärki," lisas Vendla.

Rinde lõunaosas, Zaporižžja oblastis pole muutusi toimunud. Samuti hoiab Ukraina oma sillapead üle Dnepri jõe.

Vene Föderatsioon on jätkanud kaudtulelööke nii piirialadel kui ka tiibrakettide ning suure ulatusega ründedroonide süvalööke Ukraina suuremate asulate ja energiataristu vastu. "Ukraina aga jätkab süsteemseid süvalööke, hävitades eelhoiatuse ja õhutõrjega seotud objekte Krimmis ning Venemaa territooriumil," lausus Vendla.