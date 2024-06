Kolonel: Vene armee suured kaotused pole üllatavad

Vendla märkis "Ukraina stuudios", et Vene vägede ööpäevased kaotused on viimasel ajal üle 1000 võitleja, kuid see ei ole rünnakute intensiivsust arvestades üllatuslik.

"Sellist intensiivset rünnakutempot on hoitud tegelikult juba eelmise aasta lõpust saadik ja nende nii-öelda liharünnakute abil on tegelikult võetud ka ära need alad viimase poole aasta jooksul, mõne koha pealt mõned kilomeetrid, mõnes suunas natukene rohkem. See on kõik tulnud tegelikult mingis mõttes nagu Pyrrhose võiduna, suurte inimkuludega," rääkis Vendla.

"Venemaa on näidanud, et nad suudavad võtta kaotusi vastu sirge seljaga ja see 1000 ilmselgelt ei ole mingisugune piirang," lisas ta.

Kolonel tõdes, et Vene armeel õnnestub jätkuvalt värvata rohkem inimesi kui neil sõjas iga päev ära kulub. See tähendab, et suur kaotuste arv ei vähenda kuidagi Vene vägede tempot sõjas.

Viimastel päevadel on mitu lääneriiki öelnud, et lubavad Ukrainale antud relvadega tulistada sõjalisi sihtmärke Venemaa territooriumil. Vendla sõnul peab Venemaa selle tõttu oma logistika planeerimist ümber vaatama.

"Suhteliselt mugav oli neil Venemaa suunalt koguda vägesid, liigutada logistikat ja olla suhteliselt karistamatu nende tegevuste käigus. Praeguses olukorras, kus tegelikult tundub, et vähemasti Harkivi suunal peaks olema nüüd ka kaugemale ulatuvate relvasüsteemide tuli vaba, siis see võimaldab ikkagi lüüa sügavusse ja hakata seda süvalahingut kujundama juba suurtes sügavustes. See tähendab seda, et Venemaa peab vaatama, kuidas ta oma logistikat korraldab, oma juhtimist korraldab ja nii edasi. Lõppude lõpuks õhukaitsesüsteeme on ikkagi piiratud hulk ja see õhukaitse, mis sellesse suunda tuleb nüüd luua, tuleb luua teiste suundade arvelt. Selles mõttes nad peavad tõmbama olemasolevat kilpi õhemaks teistes suundadest ja see aitab kindlasti ukrainlasi oma eesmärkide täitmisel," selgitas Vendla.

Seda, kas Ukriana suudab nüüd Harkivi rindejoonel Vene väed tagasi riigipiirini tõugata, on Vendla sõnul keeruline öelda. Tema sõnul asuvad Vene väed sel hetkel, kui nad enam edasi tungida ei jõua, sügavale kaevuma, mis tähendab, et nende sealt väljalöömine nõuab Ukrainalt suuremat tulevõimsust.

Vendla tõdes, et vaatamata lääne antavale abile on Ukraina ja Vene vägede tuletasakaal jätkuvalt oluliselt Ukraina kahjuks.

"Me täna räägime suurusjärkudest üks neljale, üks viiele, üks kuuele, nii et selles mõttes vastupealetungi alustamine eeldab hoopis teistsugust algseadet. Täna seda sellisel kujul on palju loota," tõdes ta.

Ukraina suuremat vastupealetungi Vendla hinnangul sel aastal ei tule.

"Kui me kerime tagasi 2023. aasta mastaapi, siis ilmselgelt see ei juhtu sellel aastal, sest tingimused sellise pealetungi loomiseks ei ole siin. Nii et ilmselt me räägime 2025. aastast," sõnas ta.