Kaju: Trumpi süüdimõistev otsus võib panna olulisi valijagruppe kõhklema

Donald Trump saab Ameerika Ühendriikide presidendiks kandideerida teatavasti ka juhul, kui ta süüdi mõistetakse. Süüdimõistev otsus võib panna teatud olulisi vabariiklaste valijagruppe kõhklema, ütles USA asjatundja Andreas Kaju, kuid vabariiklik eliit on tema sõnul kindlal seisukohal, et Trump on nende kandidaat.

Kaju tõdes ERR-ile antud kommentaaris, et pärast kohtuotsust võib nüüd tulla osariikidest katseid seada takistusi valimisprotsessis. "Me oleme juba näinud ka enne seda süüdimõistvat otsust, et osades osariikides on proovitud teha takistusi sellele, et Donald Trump saaks valimissedelil olla, aga seni ei ole näha, et nii osariikide eneste kui ka üleriigiline ülemkohus oleks valmis selliseid asju lubama," rääkis Kaju.

Kaju sõnul on põhiseadus ja valimisseadused selles küsimuses siiani võrdlemisi selged olnud ja tõlgendused on olnud kindlasti Trumpi vaatest positiivsed. "Nii et ma ei usu, et tehakse talle seadusandlikke või kohtu kaudu takistusi presidendiks kandideerimisele."

Arvestades, et Trumpil on süüdimõistmisoht veel mitmes kriminaalasjas, siis inimeste järgnevatele reaktsioonidele võib Kaju hinnangul vaadata kahte moodi.

Ühest küljest võib vaadata seda nii, et kogu see kohtuasjade paraad mobiliseerib ja konsolideerib tema valijaid ja süvendab pigem seda narratiivi, mida Trump ise on kultiveerinud, et teda proovitakse rajalt maha võtta kõige muu kui demokraatlike vahenditega ehk teda valimistele mitte lubades.

"Tegelikult võib arvata ja ma ütleksin, et andmed pigem kipuvad seda toetama, et mis puudutab tema enda püsivalijaid, siis kindlasti on see veel rohkem tugevdanud nende lojaalsust ja pühendumust Trumpile. Võtmeküsimus nüüd ei olegi mitte Trumpi põhivalijates, vaid kõhklevates valijates," rääkis Kaju.

Ta tõi esile, et on olemas sõltumatud valijad, kellel ei ole välja kujunenud või püsivat poliitilist eelistust demokraatide või vabariiklaste suhtes, ja siis veel vabariiklaste teatud valijad, kes on valmis kõhklema oma valikus juhul, kui on ääretult ebameeldiv kandidaat.

"Näiteks väga oluline valijagrupp on Ameerika suurlinnade eeslinnades elavad haritud valged naised, kes on jõukamatest peredest. See on väga oluline valijagrupp, ta on väga aktiivne ja see valijagrupp on üldiselt vabariiklik. Aga kuidas selline valijagrupp reageerib? See on suur küsimus. Me ei tea seda tegelikult," selgitas Kaju.

Aga Ameerika vabariiklik poliitiline eliit on Kaju sõnul vaatamata kohtuasjadele ikkagi üsna selgelt võtnud seisukoha, et Donald Trump on nende kandidaat. "Maksku mis maksab, olgu ta nii ebameeldiv, kui ta on. Isegi Nikki Haley, kes oli lõpuni välja tema vastaskandidaat, on tegelikult nüüd võtnud suuna Trumpi kandidatuuri toetamisele," sõnas Kaju, lisades, et ka mitmed väga lugupeetud doonorid, suured ettevõtjad on öelnud, et tegelikult on Trump nendes oludes siiski parim kandidaat.

Kaju hinnangul on üks põhjuseid, miks nad Trumpi endiselt toetavad, see, et nad on umbusklikud osa kohtuasjade, eriti äsjase New Yorgi kohtus arutatud kaasuse suhtes.