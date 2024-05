WSJ: Trump võib uuesti presidendiks saades võtta Elon Muski oma nõunikuks

Trump ja Musk on omavahel arutanud, kuidas sotsiaalmeediaplatvormi X (endine Twitter), kosmose-ettevõtet SpaceX ja elektrisõidukite firmat Tesla omav Musk saaks ametliku sisendi ja mõju USA majandus- ja piirijulgeolekupoliitikasse, vahendas WSJ.

Lehe andmeil teavitas Musk kontaktide käigus Trumpi oma algatatud kampaaniast, mille eesmärk on veenda USA tähtsamaid majandusjuhte mitte toetama demokraadist presidenti Joe Bidenit, kes võitis Trumpi 2020. aasta valimistel ja taotleb nüüd teist ametiaega.

Muski peetud kõnelused hõlmasid ka arutelusid andmepõhise projekti rahastamise üle, mis aitaks ära hoida valimispettusi, teatas väljaanne, lisades, et selle täpsemaid üksikasju pole teada.

Trumpi ja Muski esindajad ei ole seni kommentaaripalvetele vastanud, nagu ka Bideni kampaaniameeskond.

Trumpi kampaaniameeskonna pressiesindaja Brian Hughes ütles siiski WSJ-le, et ainult Trump otsustab, millist rolli mõni üksikisik tema presidendiametis mängib.

Märtsis pärast kohtumist Trumpiga Floridas ütles Musk, kes on üks maailma kõige rikkamaid inimesi, et ta ei anneta raha ei Trumpile ega Bidenile. Selle asemel soovib ta "kasutada oma mõjuvõimu... et aidata Bidenit lüüa, kasutades selleks mõjukate liitlaste toetust", kirjutas WSJ, viidates tema mõtteviisi teadvale inimesele.

Musk on viimastel aastatel vabariiklaste partei seisukohad pea täielikult omaks võtnud, märkis leht.

Nii on Musk ilma tõendeid esitamata väitnud, et Biden lubab migrantidel tahtlikult ületada USA-Mehhiko piiri. Ta on ka toetanud antisemiitlikke kommentaare X-is, kuigi on ise eitanud, et oleks antisemiit, märkis WSJ artiklist ülevaate teinud uudisteagentuur Reuters.

Ehkki Musk on avalikult kritiseerinud Bideni poliitikat immigratsiooni, elektrisõidukite ja tollitariifide osas, ei ole ta ametlikult oma seisukohta, keda ta presidendivalimistel toetab, avaldanud. Trump on öelnud, et ei tea, kas tal on Muski toetus.

Reutersile avaldatud arvamusuuringute organisatsiooni CivicScience korraldatud küsitluse kohaselt on Muski seisukohad kahjustanud tema mainet osade tarbijate silmis.

Trump, kes oli väga aktiivne Twitteri (praegu X) kasutaja, käivitas enne seda, kui tal keelati pärast 6. jaanuaril 2021 toimunud rünnakut USA Kapitooliumile selle sotsiaalmeediaplatvormi kasutamine, konkureeriva platvormi Truth Social, mille omanik on Trump Media and Technology Group Corp.