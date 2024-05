Bloomberg: Wall Streeti ärihaid jätkavad Trumpi toetamist

New Yorgi vandekohus mõistis USA endise presidendi Donald Trumpi vaikimisraha asjas süüdi, kuid uudisteagentuur Bloomberg kirjutab, et Wall Streeti ärihaid tegid varem teistsuguse otsuse ning miljardärid kavatsevad jätkata Trumpi kampaania rahastamist.

Wall Streeti ärihaid kohtusid 16 päeva enne neljapäevast ajaloolist kohtuotsust. Bloomberg kirjutab, et miljardärid leidsid toona, et kui isegi vandekohus mõistab Trumpi süüdi, siis ekspresident on endiselt nende esimene valik Valgesse Majja.

Bloomberg toob välja, et mõned ärihaid, kes hülgasid Trumpi pärast 2021. aasta 6. jaanuari Kapitooliumi rahutusi, on nüüd taas tema selja taga. Selle põhjuseks on raha, kuna Trump lubab langetada rikaste inimeste maksukoormust. Samuti muretsevad miljardärid antisemitismi tõusu pärast.

Bloomberg kirjutab, et Trumpi selja taga on näiteks kauaaegne vabariiklaste rahastaja Stephen Schwarzman. Tema varanduse suuruseks hinnatakse ligi 41 miljardit dollarit. Meedia teatel on Trumpi taga ka miljardärid Steve Schwarzman, Bill Ackman, Howard Lutnick ja Omeed Malick.

Ackmani pressiesindaja ei vastanud Bloombergi kommentaaritaotlustele. Ka Schwarzmani ja Lutnick ei vastanud pärast süüdimõistvat kohtuotsust kommentaaritaotlustele.

Trump oli varem kinnisvaraärimees, kuid Bloomberg toob välja, et New Yorgi ärieliit ei võtnud varem Trumpi kuigi tõsiselt ning ei võtnud teda kunagi päriselt omaks. Trump lubab aga nüüd maksusid langetada ning selline jutt meeldib ka Wall Streeti ärihaidele.

"Wall Street pole kunagi olnud tuntud oma kõrgete väärtuste poolest. Kas ollakse valmis Trumpi toetama, kui leitakse, et ta on õigel teel? Jah," ütles finantsfirma Donaldson, Lufkin & Jenrette kaasasutaja Dan Lufkin.

Pole veel teada, kuidas valijad viimasele süüdimõistvale kohtuotsusele reageerivad.