Gaasi hind liigub Euroopa börsidel ülespoole

Gaasi hind on Euroopa börsidel sellel nädalal ülespoole liikunud ja Hollandi TTF gaasiturul kerkis see neljapäeval 35,228 euroni megavatt-tunni kohta. Energeetikaasjatundja Marko Alliksoni sõnul on põhjuseks Aasia LNG nõudluse kasv, samas kui mitmed tegurid on vähendanud gaasipakkumist.