Kodutarbijate gaasi hind tõuseb juulis taas

Kui mais maksis gaas Eesti Gaasi kodutarbija paindlikus paketis 42 senti kuupmeetri kohta, siis juunist alates tõusis see 49 sendini. Nüüd teatas ettevõte, et juulist alates on gaasi hind 59 senti kuupmeetrilt.

"Maagaasi hind on tagasi sõjaeelsel tasemel. Uued tarneteed läänest on paigas ja Euroopa gaasimahutites on gaasi jõutud koguda eelmise aastaga võrreldes rohkem. Praegust suvist hinnatõusu veab soojade ilmadega kaasnenud suurem energianõudlus ja laiemalt jätkuvad geopoliitilised pinged," ütles Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik.

Ta lisas, et Euroopas on olnud väga soe periood, mis on kasvatanud nõudlust jahutussüsteemidele. Skandinaavia hüdroreservid on võrdlemisi madalad ja elektritootmine vajab rohkem gaasi. Lisaks on Norras käimas gaasiväljade regulaarsed ja plaanitud hooldustööd.

Hinnatõus ootab ka Alexela kliente. Ettevõte tõstis 1. juunist maagaasi hinna 0,449 euroni kuupmeetri kohta ja 1. juulist maksab kodutarbijate gaas Alexelas sama palju nagu konkurendil ehk 59 senti kuupmeetrilt.

"Hinnatõusude põhjus tuleneb Hollandi maagaasi börsi (TTF) hinnatõusust. See hinnaindeks on aluseks enamikule LNG lepingutele," lausus Alexela meediasuhete ekspert Karl Kaur.

Margus Kaasiku sõnul on kaugemale tulevikku vaadates siiski põhjust optimismiks.

"Järgmisel aastal käivituvad mitmed uued LNG ekspordiprojektid ja turule lisandub suures mahus LNG-d, mis peaks hinda alla tooma," lausus Eesti Gaasi juht.