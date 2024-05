Gaasi hind pöördub kodutarbija jaoks taas tõusule

Eesti Gaasi kodukliendi paindliku paketi hind on praegu 42 senti kuupmeetri kohta, alates juunist aga tõuseb kuupmeetri hind 49 sendi peale.

Kaasiku sõnul toimus aprilli esimeses pooles mitu asja, mis pöörasid maagaasi hinna tõusule.

"Rünnakud Iisraelis ja Ukraina gaasihoidlatele, erakorralised hooldused Norra gaasitootmises ja ühes maailma suurimas LNG veeldamisterminalis Freeportis. Samal ajal olid tõusnud toornafta hinnad ja CO2 kvoodihinnad, mis muutis alternatiivsed kütused kallimaks ja tõstis nõudlust maagaasi vastu," lausus ta, lisades, et ka õhutemperatuur oli aprilli kohta väga madal.

Et maagaasi hind jätkaks maailmaturul tõusu, Kaasik siiski ei prognoosi.

"Praeguseks on turg rahunenud ja hinnad hakanud taas pigem alla liikuma. Pinged Lähis-Idas ei ole oluliselt eskaleerunud. Freeporti ja Norra LNG veeldamismahud on hakanud kasvama ning ilm on soojem. Euroopa mahuteid juba täidetakse ja need on Euroopas hooajaliselt väga kõrge, 62-protsendise täitumuse juures. Kui ei realiseeru täiendavaid olulisi geopoliitilisi riske, siis pole lähiajal põhjust eeldada suurt gaasihindade tõusu," lausus ta.

Aprillis langetas Eesti Gaas kodukliendi paindliku paketi hinda 42 sendi peale kuupmeetrist. Peale seda, kui mullu detsembriks oli hind kerkinud 75 sendile, hakkas hind tänavu järk-järgult langema.

Mullu sügisel toimunud järsku hinnatõusu põhjendati toona Iisraeli-Hamasi konflikti mõjude ja sisseostuhindade kasvuga.

Alexelast öeldi ERR-ile, et maagaasi puhul tõuseb muutuva hinnaga pakettide hind ning selle põhjuseks on gaasi hinna tõus maailmaturul ja tulevikutehingute hinnatõus.

"Suvi on reeglina aeg, kui Euroopas toimub maagaasi kogumine hoidlatesse," märkis Alexela energiamüügi valdkonna juhi Tarmo Kärsna.