Riigikogu sotsid ja Eesti 200 liikmed pidurdavad tuumajaama otsust

Saadikute ettepaneku kohaselt otsustab riigikogu: "Toetada Eestis tuumaenergia kasutuselevõtu ettevalmistamist ning selle jaoks sobiva õigusraamistiku loomist üksnes juhul, kui energiamajanduse arengukavas aastani 2035 kinnitatakse, et tuumajaama rajamine Eestisse on varustuskindluse tagamiseks vältimatult vajalik, riikliku julgeoleku riskid on piisavalt maandatud ja kõik kulud riigieelarvele põhjalikult hinnatud."

Riigikogu keskkonnakomisjoni liikme Tiit Marani (SDE) sõnul oli otsuse eelnõu oma algsel kujul tõsiste puudustega, mistõttu ei olnud võimalik seda toetada.

"Esialgne otsuse eelnõu tekst ei seostanud tuumaenergiat laiema energiamajanduse arengu, sotsiaalmajandusliku tasuvuse ja riikliku julgeolekuga. Soovime viia eelnõusse muudatused, et tuumaenergiat puudutav otsus lähtuks ka nendest olulistest kaalutlustest," märkis Maran.

Majanduskomisjoni esimees Jaak Aab avaldas heameelt selle üle, et sotsiaaldemokraatide kõrval liitusid algatusega ka mitmed Eesti 200 saadikud ja üks fraktsioonitu poliitik.

"Paljud riigikogu liikmed on aru saanud, et sellise põhimõttelise otsuse tegemisel peab saama enam teadmispõhist infot, et saada aru, kui kallis saab olema tuumaenergia ja kuidas see sobib meie energiamajanduse kogupilti," märkis Aab.

Muudatusettepanekule andsid oma allkirja sotsiaaldemokraadid Tiit Maran, Jaak Aab, Priit Lomp, Reili Rand, Eduard Odinets, Tanel Kiik, Andre Hanimägi, Anti Allas, Madis Kallas, Ester Karuse, Raimond Kaljulaid ning Liisa-Ly Pakosta, Lauri Hussar, Tarmo Tamm, Tanel Tein, Züleyxa Ismailova, Peeter Tali ja Irja Lutsar Eesti 200 fraktsioonist ning Enn Eesmaa.

SDE ja Eesti 200 kuuluvad koos Reformierakonnaga valitsuskoalitsiooni.