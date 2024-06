Eesti 200 lasi fraktsiooni liikmetel tuumajaama teemal hääletamise vabaks

Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Uibo ütles ERR-ile, et fraktsioonis ei ole kindlat seisukohta tuumajaama küsimuses.

"Me oleme kokku leppinud, fraktsioonis me sellist ühtset seisukohta ei kujunda ja seetõttu on igaühel täiesti vaba valik otsustada, kuidas ta hääletab tuumajaama küsimuses," ütles Uibo.

Toomas Uibo ise toetab tuumajaama rajamise arutelu. "Mina arvan, et tuumaenergiale tuleks uks avada. See, kas tuumajaam siia kunagi ehitatakse

või ei ehitata, selle otsuse teevad mõned järgnevad riigikogu koosseisud.

Aga see uks on mõistlik avada ja hoida kõik võimalused lahti, et Eesti energeetika mitmekesisus oleks tagatud," lausus ta.

Ka fraktsiooni aseesimees Marek Reinaas ütles, et Eesti 200-l on nii erakonnas kui ka fraktsioonis sel teemal erinevaid arvamusi.

19 riigikogu liiget Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) ja Eesti 200 fraktsioonist esitasid kolmapäeval tuumaenergia otsuse eelnõule muudatusettepaneku, mis seab Eestisse tuumajaama rajamise kahtluse alla.

Eesti 200 fraktsioonist kirjutasid alla Liisa-Ly Pakosta, Lauri Hussar, Tarmo Tamm, Tanel Tein, Züleyxa Izmailova, Peeter Tali ja Irja Lutsar.