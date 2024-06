Oluline neljapäeval, 6. juunil kell 5.40:

- Droonid tabasid Rostovi oblastis asuvat Vene rafineerimistehast;

- Zelenski: Suurbritannia lubas rünnata sõjalisi sihtmärke Venemaal.

Droonid tabasid Rostovi oblastis asuvat Vene rafineerimistehast

Öösel vastu neljapäeva sai tabamuse Rostovi oblastis Novošahtinskis tegutsev rafineerimistehas. Tehases toimus mitu plahvatust ning seal puhkes suur tulekahju.

Vene meedia teatas, et tehast tabasid droonid ning selle tagajärjel puhkes seal tulekahju. Korduvate rünnakute tõttu pidid tuletõrjujad vahepeal ka kustutustöö peatama. Kustutamisele oli kaasatud ka tuletõrjerong, vahendas Ukrainska Pravda.

Droonid on Novošahtinski naftatöötlemistehast varemgi rünnanud. 13. märtsil teatas Rostovi oblasti kuberner Vassili Golubev, et tehase territooriumile kukkusid droonid ning seetõttu tuli seal töö peatada.

An UAV attacked a refinery in Novoshakhtinsk, Rostov region, Russia.



"As a result of the UAV attack, a fire broke out at the Novoshakhtinsky oil refinery," the governor wrote.



Source Telegram / Astra pic.twitter.com/KGKjyJKrFA