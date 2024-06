Lääneranna vald ehitab uue gümnaasiumihoone osaliselt pangalaenuga

"Ehitushange on läbi viidud ja usun, et jõudsime adekvaatse hinnani," ütles Lääneranna vallavanem Ingvar Saare ERR-ile.

Hanke võitis Ehitus5eco, kes pakkus Lihula koolimaja ehitushinnaks veidi vähem kui 12 miljonit eurot. Saare sõnul on hoonet võimalik ehitada etapiviisiliselt ja esimese etapi maksumuseks on kaheksa miljonit eurot. 13. juunil läheb vallavalitsus volikogusse, kus küsib luba ehitajaga lepingu sõlmimiseks.

Saare sõnul on laenu võtmine senise Lihula gümnaasiumi asemele uue hoone ehitamiseks kogu aeg plaanis olnud. Tema sõnul peab vald võtma 4,7 miljonit eurot pangalaenu.

"Ka maalapsed peavad saama õppida kaasaegses koolikeskkonnas," sõnas Saare. Uus koolimaja on kavas avada 2025. aasta sügisel.

Lääneranna vald lootis saada riigi toetust liginullenergiahoonena kavandatud kooli ehituseks, kuid jäi sellest rahast ilma. "Meie ehitame energiatõhusat hoonet ja mitteenergiatõhusa hoone lammutame, seega usume, et Euroopa Liidu vahendeid suunatakse ka Lääneranna gümnaasiumile," rääkis Saare. Tema sõnul ei saanud Lääneranna vald toetust, sest meetme eelarve sai enne neid otsa.

Uus koolihoone on arvestatud 300 lapsele, umbes 11 ruutmeetrit lapse kohta. Läänerannas on täna lapsi 450, gümnaasiumi statsionaarses õppes 60. Seega põhikooli osas on 390 õpilast. "Maja suureks ei jää," on Saare varem ERR-ile öelnud.