Tartu üüriturg on praegu tudengile soodne

Sügisest on Tartus ühiselamukohti üle 300 võrra rohkem kui aasta varem. Sellegipoolest ei jagu kohti kõigile. Tartu üüriturul on hinnad küll langenud, kuid tiheda nõudlusega juulikuu on veel ees.

Eelmisel aastal kadusid Tartus esmakursuslaste ühikakohad minutitega. Selleks aastaks lubab Tartu Üliõpilasküla kohti rohkematele esmakursuslastele.

"Võrreldes eelmise aastaga on sel aastal esmakursuslastele pakkuda rohkem kohti. Seda seetõttu, et esiteks me pakume sel aastal esmakursuslastele võimalust taotleda ainult ühte kohta kahekohalises toas. Seda just selleks, et pakkuda majutust võimalikult paljudele tudengitele. Lisaks lõpeb paari kuu pärast ka Nooruse 7 üliõpilaselamu rekonstrueerimine ja sealt lisandub 321 üürikohta," rääkis Tartu Üliõpilasküla majutusjuht Maie Pavljuk.

Siiski ühikakohti kõigile ei jagu. "Ühikakohtadele on nõudlus igal aastal alati suurem olnud kui pakkumine," lisas Pavljuk.

Kinnisvaramaakleri Siim Peetsi hinnangul otsivad tudengid üldjoontes samasuguseid kortereid, nagu tööl käivad inimesed. Taskukohase hinnaga korteri leidmisel on Peetsi sõnul tähtis aeg, mil korterit otsitakse.

"Seega jah, ütleme natukene võib-olla üürilise poole kaldu on hetkel. Aga samas on mingid pakkumised, mis jätkuvalt on väga nõutud, väga kiirelt lähevad," ütles Peets.

Kortereid jagub tudengitele ka juulis, kuid siis peab arvestama kõrgema hinnaga.

"Juuli on üldiselt see kõige aktiivsem kuu tavaliselt. Ehk juulis on üliõpilaste poolt kõige aktiivsem otsimine," sõnas Peets.

Tartu Ülikooli tudengi Getter Miida Kase arvates on tudengi jaoks korteri leidmine väga keeruline. Kask pidi enda sõnul korterit otsima aasta aega.

"Tegelikult see on ikkagi väga-väga raske, sest et suhteliselt kõik need variandid, mis seal on, eriti nüüd viimasel ajal, on see, et sul on mingi 10-15 ruutmeetrit. Ja hind on üüratu selle kohta, mingi 350-400 eurot," lausus Miida.

Siim Peetsi hinnangul algavad ahiküttega korralike ühetoaliste korterite hinnad 300 eurost. Ühiselamu koha leiab aga Tartu kesklinnas 150 euroga.