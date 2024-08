Tartu tudengid peavad elukoha üürimisel arvestama hinnatõusuga

Juuni teisest poolest kuni septembri alguseni kujundavad just tudengid Tartu üüriturgu. Üldine hinnatõus on mõjutanud ka üürihindu, ütles kinnisvarabüroo Uus Maa Tartu osakonna müügijuht Kristi Tobreluts.

"Üldiselt, kui on tegemist sesoonse korteriga, peamiselt ühe- ja kahetoalised, siis nende hinnaklass võib-olla kuni 400 eurot. Need on nüüd need, mida tudengite nõudlus kõige rohkem mõjutab. Ma arvan, et üürihindade tõus on jäänud kuskil kahekümne kuni viiekümne euro vahele," rääkis Tobreluts.

Ta kinnitas ka, et et tudengitele, kes pole veel elamispinda leidnud, üürikortereid jagub.

Ka Tartu Üliõpilasküla majutusjuht Maie Pavljuk ütles, et esmakursuslastel tasub kindlasti veel ühiselamukohale soovi avaldada. "Suuremale osale vabadest kohtadest leidsime me uued üürnikud juba esimese paari nädala jooksul pärast registreerimise algust," rääkis ta.

Ka ühiselamute rendihinnad tõusid 10 protsenti. Samuti olid sel suvel ühiselamukohad kättesaadavamad kui eelnevatel aastatel, ütles Pavljuk.

"Sel aastal pakkusime esmakursuslastele üliõpilaselamu kohti eelisjärjekorras just nendele taotlejatele, kes olid valmis tuba jagama kaasüürilisega. See andis kindlasti märkimisväärset leevendust. Ja lisaks andis leevendust ka Nooruse 7 ühiselamu renoveerimise lõppemine," selgitas üliõpilasküla majutusjuht.

Mitmed perekonnad on valmis korteri ka soetama, et teha pikas perspektiivis hea investeering. Tobreluts tõdes, et viis kuni kaheksa aastat tagasi ostetud kinnisvara omanikud pole majandussurutise tõttu hävinud ega kahjumis, kuid praegu on turu seis keerulisem.

"Pigem on küsimus selles, need kes praegu tahavad osta. Nende üüritootlused on küll natukene juba nihkes, seega pigem mitte. Lihtsalt müügihinnad on nii kõrged, üüritootlus jääb madalaks," selgitas ta.

Tallinna tudengeid puudutava üürituru olukorda kommenteerinud LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing tõdes, et siin pole olukord aastaga palju muutunud.

"Hinnad ei ole kindlasti kõrgemad, aga nad ei ole ka väga palju madalamad. Ja mõned, mis on väga soodsad, on mingil põhjusel väga soodsad. Tallinnas on pakkumiste pool kindlasti suurem. Ülikooli ümbruse linnakutes on valikut piisavalt. Eripärana paistab Tallinnas silma välistudengite vähesem huvi, mis puudutab vähemalt üürikortereid," rääkis Saksing.