Läänemets: valitsuserakonnad peaksid opositsiooni edust järeldusi tegema

"Valitsuserakondade [poolt opositsiooniga võrreldes] 33 000 häält vähem tuleb võtta väga tõsiselt," ütles Läänemets. "Sõnum kõigile valitsuserakondadele on, et asja tuleb teha nii, et pikka aega on näiteks maksude osas olemas kindlus ja selgus."

"Samamoodi edasi minna ei saa," märkis Läänemets ja kordas, et Eesti ettevõtjad ja Eesti inimesed vajavad teadmist, mis tuleb aasta ja kahe pärast.

"Kui kogu aeg jupiti teed, siis keegi ei saa aru, mis see eesmärk on," lisas ta.

Küsimusele, kas samuti valitsuskoalitsiooni kuuluva, kuid erinevalt SDE-st väga nõrga tulemuse teinud Eesti 200 esimees Margus Tsahkna peaks tagasi astuma, Läänemets otse ei vastanud, kuid ütles, et ilmselt oli Eesti 200 arvestanud sellise tulemusega.

"Ei tea, soovin sisedemokraatiale edu, seal on ka teisi inimesi, kes tahaksid erakonda juhtida," ütles Läänemets.

Eesti 200 juhatus koguneb valimistulemusi arutama esmaspäeva õhtul.

Läänemetsa hinnangul kulutas valimised võitnud opositsiooniline Isamaa kahe mandaadi saamiseks SDE-ga võrreldes palju rohkem raha. Ta ütles ka, et Isamaa keskendus kampaania viimastel nädalatel sisepoliitilistele teemadele.

"Isamaa kampaania, viimased kolm nädalat - milline see sõnum siis oli? Automaks ja usaldus valitsuse vastu," ütles Läänemets.

"Isamaa tulemuse andis väga suur raha, mis sinna kampaaniasse pandi. Populismi oli selles kampaanias palju, aga midagi ei ole teha - oldi edukad," lisas SDE juht.

Eestis võitis Euroopa Parlamendi valimised erakond Isamaa, mis sai kaks mandaati, nagu ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Ühe mandaadi said Reformierakond, Keskerakond ja EKRE. Isamaa sai kokku 79 170 häält, SDE 71 171 häält, Reformierakond 66 017 häält. EKRE kogus 54 712 häält ja Keskerakond 45 767 häält.

Võrreldes viie aasta taguste EP valimistega sai Isamaa ühe mandaadi juurde ja peaminister Kaja Kallase juhitav Reformierakond kaotas ühe mandaadi.

Parlamendiparteidest jäi ainsana mandaadita Eesti 200, mis piirdus vaid 9584 häälega. Sealjuures tõi neile enim hääli erakonda mittekuuluv Indrek Tarand (2248 häält), erakonna esimees ja nimekirja esinumber Margus Tsahkna sai 1416 häält, mis olid Eesti 200 üheksast kandidaadist paremuselt viies tulemus.