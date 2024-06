Peavooluparteid ei suuda sõlmida liitu Prantsuse populistide vastu

Eurovalimistel olid edukamad paremerakonnad ning Macron teatas pühapäeval, et saadab laiali parlamendi praeguse koosseisu ja kuulutas välja 30. juunil toimuvad valimised.

Marine Le Peni juhitav parempopulistlik partei sai europarlamendi valimistel 32 protsenti häältest, Macroni partei vaid 15 protsenti häältes

Macron tegi pühapäeva õhtul pakkumise vasaktsentristlikele parteidele, samuti paremtsentristlikule erakonnale Vabariiklased. Macroni võimalikud liitlased aga lükkasid tema pakkumise tagasi, vahendas Financial Times.

Vabariiklaste juht Eric Ciotti ütles, et koalitsiooni sõlmimine nendega, kes on Prantsusmaad nii palju kahjustanud, ei tule kõne allagi. Vasakpoolsed erakonnad aga teatasid, et püüavad koostada ühise nimekirja, kuid lükkasid tagasi koostöö Macroni Renaissance'i parteiga.

Sotsialistide partei peasekretär Olivier Faure kutsus vasakpoolseid jõude ühinema, et luua liit Le Peni parempopulistliku partei Rassemblement National (RN) vastu. Faure ütles, et on petlik eeldada, et vasakpoolsed liituvad Macroni programmiga.

Parempopulistid pole Viienda Vabariigi ajal veel riigis võimul olnud, kuid on nüüd ainus partei, millel pole vaja liite sõlmida. RN-i poliitik Sebastien Chenu rääkis, et teiste parteide poliitikud võivad vajadusel ühineda nende valimisnimekirjaga.

Uuringufirma Ipsos analüütik Mathieu Gallard ütles, et pole veel selge, kas parempopulistid koguvad piisavalt hääli, et saaksid valitsuse moodustada.

"On võimatu ennustada, millised on tulemused, kuid arvestades RN-i häid tulemusi, ei saa jätta täielikult kõrvale stsenaariumi, et nad võidavad absoluutse enamuse. Siis kukkus Macroni gambiit läbi," rääkis Gallard.

Ennetähtaegsed parlamendivalimised võivad mõjutada ka Macroni allesjäänud ametiaega riigi eesotsas. Viimati toimusid riigis ennetähtaegsed parlamendivalimised 30 aastat tagasi, Macroni otsus mõjutas ka Prantsuse börsi, mis läks miinusesse.

"Prantsusmaa ja prantslaste jaoks on need kõige tähtsamad parlamendivalimised Viienda Vabariigi ajaloo jooksul," ütles esmaspäeval rahandusminister Bruno Le Maire.