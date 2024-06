Konservatiivsed investorid võitlevad ettevõtete uusvasakpoolsete eesmärkidega

Paljude suurettevõtete aktsionärid hääletavad tänavu ettepanekute üle, mis on vastu keskkonna- ja sotsiaalsetele algatustele. Konservatiivsete rühmade toetatud investorid on Targeti ja teisi ettevõtteid kohtusse kaevanud nende progressiivsete ja uusvasakpoolsete (woke) seisukohtade pärast.

Ettevõtted on sunnitud vähendama oma tähelepanu mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasatuse (DEI) algatustele, kuna need programmid satuvad juriidiliste ja poliitiliste rünnakute alla, kirjutab The Wall Street Journal.

Konservatiivsed aktivistid esitavad oma kampaaniat kui katset poliitika ärist välja jätta ja soovitavad sellega harjuda.

"Meie, kes me soovime, et ettevõtete käitumine oleks vaba parteilistest mõjudest, oleme hakanud mängu astuma pärast aastatepikkust vaikelu," ütles Scott Shepard, USA riikliku avaliku poliitika uurimiskeskuse (NCPPR) peanõunik.

NCPPR on konservatiivne mõttekoda, mis on esindanud mitmeid investoreid, kes seavad kahtluse alla ettevõtete algatused kliima, kaasatuse ja muude teemade osas.

Progressiivsemaid keskkonna-, sotsiaal- ja ettevõttejuhtimise (ESG) ettepanekuid toetavad advokaadid nimetavad uusi tulijaid poliitiliselt motiveerituks ja viitavad uuringutele, mis näitavad, et juba kehtestatud ESG meetmed parandavad ettevõtete pikaajalisi finantstulemusi.

Mittetulundusühingu Glaad tegevjuht Sarah Kate Ellis ütles aprillis antud intervjuus, et ESG töö toetamine on õige asi ja absoluutselt oluline äride ja nende tuleviku jaoks. Glaad keskendub LGBTQ õiguste eest kõnelemisele.

Aktsionärid on hääletanud sel aastal mai lõpu seisuga 70 ettepaneku üle, mis on vastu traditsioonilistele ESG algatustele, võrreldes 30 ettepanekuga kaks aastat tagasi ja seitsmega 2020. aastal. Mitmed neist nõuavad suuremat ettevõttesisest järelevalvet mitmekesisuse ja kaasatuse algatuste ning LGBTQ gruppidele tehtavate annetuste üle.

ESG vastased pole aga suutnud suurt toetajaskonda võita. Enamik ESG vastaseid ettepanekuid on kogunud toetust vähem kui kaks protsenti aktsiatest ja ükski neist pole vastu võetud.

Aktsionäride ettepanekud on osa laiemast konservatiivsete aktivistide kampaaniast, mis on mõnel juhul kahjustanud müüki, asetades ettevõtted tuliste kultuuriliste ja poliitiliste debattide keskmesse.

Bud Light kaotas oma koha USA enimmüüdud õllena eelmisel aastal pärast sotsiaalmeedia kampaaniat koos transsoolise suunamudijaga, mis põhjustas mõnede ostjate boikoti. Targeti müük langes eelmisel suvel pärast seda, kui ettevõte vähendas oma Pride kuu kauba väljapanekut, pälvides kriitikat nii toetajatelt kui ka vastastelt. Target seisab silmitsi ka aktsionäride kohtuasjaga Pride kaubavaliku osas.

Enamik aktsionäride ettepanekuid ei lähe läbi, olenemata poliitikast. Ligikaudu 470 aktsionäride ettepanekust, mille üle tänavu hääletati, toetas enamus hääli vaid kolme tosinat neist: peaaegu kõik olid ettepanekud ettevõtte juhtimise muutmiseks.

ESG vastased kasutavad sama taktikat, mille ESG pooldajad esimesena välja töötasid – kasutades aktsionäride survet, et muuta ettevõtte poliitikaid, mis nende sõnul võivad tekitada finantsriski.

"Nad rõhuvad mainekahjudele, mis vähendavad ettevõtte väärtust," ütles konsultatsioonifirma Soundboard Governance president Doug Chia. "Nende argument on, et kui te seda teete, tekitate avalike suhete kriisi, mis viib teie toodete boikotini ja aktsia väärtuse languseni."

Seni edukaimad ESG vastased ettepanekud sel aastal on olnud nõudmine, et UPS esitaks aruande vabatahtlike süsinikdioksiidi vähendamise lubadustega seotud riskide kohta, mida toetas 7,9 protsenti aktsiatest ja teine, mis nõuab IBM-ilt aruannet äritegevusega seotud riskide kohta Hiinas, mida toetas 5,6 protsenti aktsiatest. Ettepanek, mis nõuab Fordilt aruannet lapstööjõu kohta oma tarneahelas, sai samuti umbes 5,6 protsenti.

Kõik kolm esitati NCPPR-i poolt, mis on esitanud üle poole ESG vastaste aktsionäride ettepanekutest viimase kolme aasta jooksul. Pool tosinat muud rühma esitas ülejäänud ettepanekud. NCPPR taotles ka aruandeid kaasatuse algatuste riskide kohta pooles tosinas ettevõttes – sealhulgas PepsiCo, Coca-Cola ja Citigroup – ning aruandeid süsinikdioksiidi vähendamise riskide kohta, sarnaselt UPS-ile, veel viies ettevõttes, sealhulgas GE Aerospace.

NCPPR, mis saab rahastust üksikisikutelt ja mitmelt konservatiivselt rühmalt, on esitanud ettepanekuid ka heategevuslike annetuste ja partnerluste järelevalve kohta, mis on seotud mitmekesisuse ja LGBTQ rühmadega suurtes jaemüügifirmades, sealhulgas Walmart, Target ja Best Buy.

Paljud aktsionäride ettepanekud ei jõua kunagi hääletusele, kuna ettevõtted blokeerivad need või nende sponsorid võtavad need pärast läbirääkimisi tagasi. ESG vastased ettepanekud olid nende hulgas, mida sponsorid kõige vähem tagasi võtsid ja mis kõige tõenäolisemalt hääletusele jõudsid,