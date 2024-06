IEA: maailma võib kümnendi lõpus tabada nafta üleküllus

Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) prognoosib, et kümnendi lõpus jõuab nõudlus nafta järele tippu, kuid samal ajal kasvab pakkumine veel hoogsamalt. Seetõttu võib maailma tabada toornafta üleküllus.

IEA prognoosib, et nõudlus nafta järele jõuab tippu enne 2030. aastat. Samas suurendavad firmad oma tootmisvõimsust. See tähendab, et turule võib jõuda rohkem naftat, kui ära kulub.

IEA hindab, et ülejääk võib küündida lausa kaheksa miljoni barrelini päevas. Selle tagajärjel nõrgeneb naftakartelli OPEC haare naftaturu üle veelgi. IEA juht Fatih Birol tõi välja, et aeglustuv nõudlus ning kiirelt kasvav pakkumine avaldab lõpuks mõju ka naftafirmadele.

"Minu arvates on paljudel tootjatel aeg oma äriplaanid üle vaadata," rääkis Birol.

IEA teatas juba eelmisel aastal, et maailm seisab fossiilkütuste ajastu lõpu serval ning nõudlus nafta, maagaasi, kivisöe järele hakkab taastuvenergia ja elektrisõidukite leviku tõttu enne kümnendi lõppu langema.

Naftasektor on neid prognoose eiranud, eriti Lähis-Ida ja USA tootjad, ning suurendanud investeeringuid. Investeeringute kasvu veavad põhiliselt Lähis-Ida riiklikud naftahiiglased

IEA aga kahtleb, kas OPEC+ suudab tulevikus tootmist suurendada, kuna kartelli välised riigid, nagu USA, suurendavad samuti tootmist. IEA teatel kontrollib OPEC+ nüüd ainult 48,5 protsenti globaalsest naftatootmisest.