Putin: rahvusvaheline julgeolekusüsteem on pöördumatult muutunud

Rahvusvaheline julgeolekuolukord on lääne mudeli kokkuvarisemise tõttu jõudnud punkti, kust enam tagasipöördumine pole võimalik, ütles Venemaa liider Vladimir Putin.

Vene välisministeeriumi ametnikele esinenud Putin süüdistas Ameerika Ühendriike relvakokkulepetest lahkumise tõttu ülemaailmse julgeoleku kahjustamises ning agressiivses messianismis.

"Mis puutub USA-sse, siis seal valitsevate liberaal-globalistliku eliidi lakkamatud katsed levitada oma ideoloogiat mis tahes vahenditega kogu maailmale, säilitada oma imperiaalne staatus ja domineerimine kurnab riiki üha enam, viib selle degradeerumiseni ning on selges vastuolus Ameerika rahva tõeliste huvidega," ütles rääkis Putin.

"Kui poleks seda agressiivse messianismi tupikteed, mis on seotud usuga enda äravalitusse ja erilisusesse, oleksid rahvusvahelised suhted juba ammu stabiliseerunud," lisas Vene liider.

Putin avaldas samas ka veendumust, et Euroopa vajab häid suhteid Venemaaga, kui soovib jääda üheks iseseisvaks maailma arengukeskuseks ning lisas, et Venemaa on heade suhete taastamiseks valmis.

Venemaa ja lääne suhted on pärast Vene täiemahulise agressiooni algust Ukrainas 2022. aasta veebruaris üha halvenenud ning jõudnud uude madalseisu, mida iseloomustab omavahelise suhtluse ja kaubanduse järsk vähenemine, laiaulatuslikud sanktsioonid ning lääneriikide avalik sõjaline abi Ukrainale.

Venemaa tegevuse tõttu on kaotanud kehtivuse ka kõik peamised relvastuse piiramise kokkulepped Moskva ja lääneriikide vahel.