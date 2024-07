Julgeolekuekspertide hinnangul ei ole Orban Moskva ja Kiievi vahel silla looja

Ungari peaminister Viktor Orban tegi teisipäeval ootamatu visiidi Ukrainasse ja pidas Kiievis Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga keerulisi läbirääkimisi kahe riigi suhete seisu üle. Orbanit peetakse Moskva liitlaseks, Ungari on korduvalt blokeerinud abi Ukrainale ning on vastu selle liitumisele NATO ja Euroopa Liiduga.

Zelenski on süüdistanud Orbanit, et see ei toetanud Ukrainat Venemaa täiemahulise sissetungi järel. Orban toetas Mark Rutte kandidatuuri NATO peasekretäri ametikohale vastutasuks selle eest, et Ungari ei osale edaspidi Ukraina toetamises ei rahaliselt ega muul moel. Ungari on vastu ka Venemaa külmutatud varade kasutamisele Ukrainas ja jäi eemale Euroopa Liidu 50 miljardi euro suuruse abipaketi heakskiitmiselt.

Orbani sõnul on tema üllatusvisiidi eesmärk anda oma panus euroliidu ees seisva probleemi lahendamisse. Orban palus Ukraina presidendil kaaluda ka kiire vaherahu võimalust.

"Palusin presidendil mõelda, kas saaksime prioriteetide järjekorda muuta ja kiirendada rahukõnelusi esmalt relvarahu sõlmimisega. Minu esimene reis tõi mind siia, sest rahu küsimus ei ole esmatähtis mitte ainult Ukraina, vaid ka Euroopa jaoks," rääkis ta.

Orban kinnitas ka, et Budapest soovib Kiieviga paremaid suhteid ja Ungari on valmis osalema Ukraina majanduse kaasajastamises, kõik endine tuleb unustada.

Zelenski jäi pressikonverentsil palju üldsõnalisemaks, vaherahu ta ei maininud.

"Täna arutasime härra peaminister Orbaniga meie suhete kõige olulisemate küsimuste – naabersuhete, kaubanduse, piiriülese koostöö, infrastruktuuri ja energiaküsimuste – üle. Rääkisime humanitaarteemadel, kõigest, mis

puudutab meie inimeste elu nii Ukrainas kui ka Ungaris. Üldiselt võiks kõigi tänaste küsimuste üle peetava dialoogi sisu olla aluseks tulevasele kahepoolsele dokumendile," sõnas Zelenski.

Ungari liitlase Kremli kõneisiku Dmitri Peskovi sõnul on Orbanil Kiievis esil Brüsseli, mitte Ungari rahvuslikud huvid.

"Me ei oota tema reisilt midagi. Me ei pea seda kommenteerima. On selge, et EL-i eesistujana peab Ungari oma ülesandeid täitma," ütles Peskov.

Eesti julgeolekuekspertide hinnangul ei ole Orban Kiievit ja Moskvat lepitamas.

"Lühike vastus on ei. Seda ei soovi ei Kreml ega Kiiev. Läbirääkimisi Ukraina ja Venemaa vahel võiks vahendada umbes need ja niimoodi, nagu toimus see viljakoridori loomine sõja alguses. Seal nähtavalt tegutsesid Türgi, ÜRO ja vähemnähtavalt mõned araabia riigid," ütles julgeolekuekspert Rainer Saks.

"Ta läks justkui Euroopa Liidu esindajana sinna sõnumit viima, aga tegelikult ju sellist sõnumit Euroopa Liidult ei ole. Ja ta esines paraku Kremli sõnumitoojana. Ta püüab üha rohkem mängida ka sellele, milline roll on Ungaril praegu Euroopas ja kuidas nemad tahavad kiiresti rahu saavutada, viitega sellele, et Donald Trump nähtavasti osutub valituks USA presidendiks ja siis hakkab see tandem Orban-Trump tööle," kommenteeris julgeolekuekspert Kalev Stoicescu.