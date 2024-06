Narva kolledžis lõpetas 26 õpetajat eesti keele ümberõppekursuse

26 õpetajat Narvast, Kohtla-Järvelt ja Tallinnast kulutasid üheksa kuu jooksul üle 1000 tunni selleks, et eestikeelses õppekeskkonnas toime tulla. Õpiti nädalavahetustel ja koolivaheaegadel, hommikust õhtuni. Tulemus on hea.

"Nüüd nad kaitsesid oma lõpuportfooliot eesti keeles, nad kirjutavad eesti keeles. Kuigi meie eesmärk ei olnud see, et nad lähevad ja teevad C1-eksami, aga paljud juba registreerusid eksamile ja ootavad tulemusi," rääkis kursuse koordinaator Anna Golubeva.

"Kuna kõik toimus eesti keeles, siis see on ka pingutab meid. Me peame aru saama, me peame rääkima ja me peame arendama oma suhtluskeelt, aga see on väga tähtis praegu," ütles lasteaiajuht Jelena Konovalova.

"Alguses oli üliraske, nutsin ka vahest, aga kui sain aru, et hakkab paremaks, ma leidsin toreda laine ja hakkasin rõõmu tundma selle pärast," ütles abiõpetaja Anastassia Sitnik.

"Kõige rohkem vajasid nad julgustust, et rääkida eesti keeles. Selles ma olen veendunud, et pooled neist on suutelised õpetama eesti keeles oma ainet. Aga ma veel kord rõhutan seda, et hästi oluline on see, et nad saaksid kuhugi keelepraktikale," ütles keelekoolitaja Silvi Seesmaa.

Olukorras, kus koolid vajavad sadu eestikeelseid õpetajaid, on 26 kursuse lõpetajat kui piisk merre.

"Oleks meil võib-olla maja kaks korda suurem, oleks meil inimressurssi rohkem, siis me oleksime valmis hea meelega pakkuma ka suuremale arvule õpetajatele seda ümberõppe võimalust," sõnas Golubeva.

Järgmine klassiõpetajate ümberõppekursus, mida rahastab haridusministeerium, algab Narva kolledžis augusti lõpus.