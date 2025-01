Eesti keele eksamiks valmistuvad Narva õpetajad peavad eksamit keeruliseks

Eesti Keele Instituudi (EKI) tasuta keelekursustel käib umbes sadakond Narva õpetajat. Kursuse eesmärk pole aga niivõrd keeleoskuse omandamine kui eksamiks valmistumine, sest eksamihirm on väga suur. Kõige rohkem kardetakse C1-taseme eksamit, mis on isegi virgale ja usinale õppijale suur katsumus.

"Mulle väga meeldib rääkida eesti keeles. Sellel aastal ma õpetan matemaatikat 5. klassis eesti keeles ja mulle väga meeldib. Ei ole raske rääkida eesti keeles ja õppida, raske sooritada eksamit," rääkis Olga Zimina.

Zimina kinnitas, et enda jaoks on ta eksami juba läbinud, kuna räägib ja õpetab eesti keeles. Kuid C1-taseme eksam on hoopis midagi muud. Eksamineeritav peab muu hulgas aru saama halva helikvaliteediga intervjuust ja arutlema teemadel, millega ta tavaelus pole kunagi kokku puutunud.

"Tuleb ette teemasid, mille kohta ei oska isegi emakeeles midagi öelda. Eksami sooritamiseks peab inimene olema igakülgselt arenenud. Peab teadma kõike – alates sellest, kuidas taldrikuid valmistatakse, ja lõpetades kosmoselendudega. Minu arvates on see liig," selgitas Zimina.

Eksamiks valmistujad saavad loota vaid enda usinusele, heale õnnele ja loomulikult õpetajale.

"Ma ikka pean andma eesti keelt nii, et nad ei kardaks eksamit ja sooritaksid edukalt selle ära. Rühmi on muidugi erinevaid ja inimesi on erinevaid, aga selle rühmaga mul on vedanud. Siin on tõesti inimesed, kes usinalt seda teevad," ütles eesti keele õpetaja Margarita Koor.

Kõrgtasemel eesti keele harjutamiseks ja eksamihirmu ületamiseks on Narva õpetajatel veel seitse kuud aega.