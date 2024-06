Pereheitmine viis EKRE toetuse viimaste aastate madalaimale tasemele

Kantar Emor viis oma küsitluse läbi 10.-17. juunini. EKRE sisepinged said avalikuks 9. juunil, kui EKRE juht Martin Helme rääkis Tre Raadio saates "Räägime asjast", et Silver Kuusik, Jaak Valge ja Henn Põlluaas plaanivad erakonnas võimupööret. 11. juuni õhtul visati kolmik EKRE-st välja, 12. juunil teatas parteist lahkumisest Jaak Madison. Seega jäi kogu tüli ja pereheitmine Emori küsitlusperioodi sisse.

Toimunu avaldus ka erakonna toetusnumbris, nagu ka EKRE juht Martin Helme ise prognoosis. Mai lõpus tehtud küsitluses oli EKRE-l toetajaid 18 protsenti, kuid mõned nädalad hiljem tehtud uuringus 13 protsenti. Nii madal oli EKRE reiting Kantar Emori küsitlustes viimati septembris 2020.

13 protsenti toetust langetas EKRE erakondade pingereas viiendale kohale, alla jäädi ka Keskerakonnale.

Isamaa taastas selge edumaa, Parempoolsed rekordtasemel

Kõige populaarsema parteina jätkab Isamaa, kel õnnestus oma toetust Euroopa Parlamendi valimiste ja maailmavaateliselt lähedase EKRE sisetülide taustal tõsta 27 protsendile. Kuu varem oli Isamaal toetajaid 23 protsenti.

Teisele kohale tõusid samuti Euroopa Parlamendi valimistel kaks mandaati saanud Sotsiaaldemokraatlik Erakond 18 protsendiga. Samas on SDE toetus olnud ebastabiilne viimased neli kuud, kõikudes 14 ja 18 protsendi vahel.

Kolmandal kohal oli Reformierakond 16 protsendiga, mis on samuti madalam kui maikuu 19 protsenti. Reformierakonna positsioon on sarnaselt SDE-le olnud viimased kuud ebastabiilne. Toetust on mõjutanud kriitika valitsuse aadressil, pinged erakonnas ja ebaedu valimistel (kaotati üks mandaat).

Keskerakonna toetus venekeelse kodanikkonna hulgas on tasapisi kasvamas ja jõudnud 58 protsendini, kogu kodanikkkonnas väljendub see 14-protsendilise toetusega.

Parempoolsete toetus on teinud uue rekordi ja tõusis Kantar Emori juunikuu küsitluses kaheksale protsendile (täpsemalt 8,4 protsenti). Seevastu Eesti 200 reiting kolm protsenti (täpsemalt 2,6 protsenti) oli nii madal viimati partei asutamisaastal 2018.

Rohelisi toetas üks protsent.

Valitsusliidu kogutoetus oli juunis 36 ja opositsioonil 54 protsenti. See vahe on kuuga veel veidi suuremaks läinud.

Toetused koos "ei oska öelda" vastajatega

Oma eelistust ei osanud juunis välja tuua 24 protsenti vastajatest, mida oli vähem kui maikuises küsitluses (27 protsenti).

Kui võtta arvesse ka "ei oska öelda" vastajad, toetas Isamaad juunis 21 protsenti. SDE toetus oli eelistusteta vastajatega küsitluses 13 ja Reformierakonnal 12 protsenti.

Keskerakonna toetus oli selles küsitluses 10 protsenti, nagu ka EKRE-l.

Parempoolsed tõusid ka eelistuseta vastajatega küsitluses ja seda seitsmele protsendile. Eesti 200 pidi aga leppima vaid kahe protsendi suuruse reitinguga.

Toetused erinevates vastajarühmades

Küsitlusest selgus ka, et Sotsialademokraatlik Erakond omab rohkem toetajaid naissoost valijate ja EKRE meessoost valijate seas.

SDE on populaarseim eelistus ka kahes noorimas vanuserühmas (18-24 ja 25-34 aastat). Kõigis ülejäänud vanuserühmades on tõusnud valijate esimeseks eelistuseks Isamaa.

Eestlastest valijate seas on Isamaa toetus kerkinud 32 protsendile. Teisel kohal on Reformierakond 19 ja kolmandal SDE 18 protsendiga. EKRE toetus on eestlaste seas langenud 15 protsendile.

Muust rahvusest valijate seas on Keskerakond suurendanud oma edu (58 protsenti). Teistest parteidest kogub märkimisväärselt toetust (16 protsenti) SDE.

Tallinnas on selgelt populaarseim partei Keskerakond 32 protsendiga. 29 protsenti toetust kogus Keskerakond ka Ida-Virumaal. Kõikides muudes piirkondades on esikohal Isamaa.

Kantar Emor küsitles veebi- ja telefoni teel 10.-17. juunini 1557 valimisealist kodanikku üle Eesti. Antud valimi suuruse juures on maksimaalne võimalik viga ± 2,2 protsenti. Lähemalt saab toetustest eri vastajarühmade seas lugeda ERR-i reitingute alamlehelt.

Kell 12 kommenteerivad ERR-i portaali erisaates värskeid reitingutulemusi Aivar Voog Kantar Emorist ning ERR-i ajakirjanikud Urmet Kook ja Indrek Kiisler.