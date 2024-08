Madison: Helme saanuks 2022. aastal tõugata Reformierakonna võimult

Reedel ERR-ile antud intervjuus ütles Martin Helme, et Jaak Madison on põhimõttelage aferist ja tunnistas, et juba mullu novembris kaaluti Madisoni EKRE eurovalimiste nimekirjast välja jätmist, kuid peljati, et seda ei suudeta oma erakonna liikmetele ja valijatele ära selgitada. Aga oleks pidanud, leiab Helme nüüd.

"Mina aga pean vabandama kõikide endiste ja veel alles jäänud EKRE valijate ees, et Helme pigem eelistas erakonda lõhkuma hakata, kui mõista süvaprobleeme, mis viisid erakonna lõhenemiseni. Lisaks ilmestab selline minu siunamine hästi silmakirjalikkust, sest möödunud novembris (ka enne seda ja pärast novembrit) rääkisin mina talle ausalt, mida tuleks teha, kuidas tuleks teha ning mida ei tohiks teha. Kuid paranoilisus pani teda uskuma, et küllap see minu jutt on mingi süvariigi agendi kavalus," kirjutas Madison sotsiaalmeedias.

"Kui aga keegi on üldse aferist, siis selleks on isik, kes oma võimuiha tulemusel lasi jääda Reformierakonnal võimule," lisas Madison.

Madison märkis, et 2022. märtsis-aprillis, vahetult peale Venemaa agressiooni algust Ukraina vastu, oli reaalne võimalus moodustada taas valitsus EKRE, Isamaa ja Keskerakonna vahel ning sellega lükata Reformierakond opositsiooni.

"Kuid see jäi lõpuks katki, kuna Helme nõudis peaministri kohta ning viie jõuametkonna juhi vallandamist. Tulemuseks oli aga see, et Reformierakond jäi võimule ning võitis 2023. valimised ka tänu sellele, et paljud inimesed julgeoleku küsimuste tõttu toetasid võimul olevat erakonda. Lisaks ma tean paljusid, et kes ei julgenud valida EKRE-t tänu fopaadele, mida tehti Ukraina teemal. Nii palju siis aferistidest," rääkis Madison.