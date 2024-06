Soome luureallikas: suur osa Vene lääneringkonna maavägedest on Ukrainas

Soome autoriteetne luureallikas ütles rahvusringhäälingule Yle, et Ukraina rindel on 80 protsenti Vene maavägedest, mis enne täiemahulise sõja puhkemist olid Baltikumi ja Soome lähistel. Samal seisukohal on ka Norra luure.

Yle kirjutab, et kuigi Venemaa hirmutab NATO riike kolmanda maailmasõjaga, siis vähemalt Soome lähedal ei paista Moskva sõjaks valmistuvat. Soome idapiiri taga olevad sõjaväebaasid on endiselt tühjad, kuna suur osa jõude on viidud Ukrainasse.

"Keskmiselt 80 protsenti varustusest ja sõduritest on Ukraina sõtta viidud," ütles üks usaldusväärne Soome sõjaväeluure allikas.

Allikas tõi välja, et ka mujal Venemaal valitseb üksjagu sarnane olukord ning ainult Moskva oblastis on olukord parem.

Ukraina sõda räsib eriti rängalt just Vene maavägesid. Õhuvägi, õhutõrje ja merevägi on paremas seisus. Luureallika sõnul on Peterburi ümbruses olev Vene õhutõrje endiselt üsnagi tugev.

Samas on mõnes sõjaväebaasis alles vaid viiendik sõduritest, mõnes baasis on olukord veelgi kehvem. Alles on jäänud vaid ajateenijate koolitajad, elukutselised sõjaväelased peavad tegema päris tööd ehk on saadetud rindele.

Norra luure jagab Soome seisukohta ning hindab, et Vene maavägesid on piirkonnas vähendatud 80 protsenti. Lisaks kirjutas ka väljaanne Foreign Policy juba 2022. aastal, et Venemaa viis suurema osa oma läänepiiril asuvatest maavägedest Ukrainasse. Toona ütlesid anonüümsed allikad samuti, et Venemaa suunas Ukrainasse 80 protsenti maavägedest, mis varem olid Baltikumi ja Soome piirkonnas.

Satelliidipildid näitavad veel, et Venemaa on Karjalas asuvasse Petroskoi baasi ehitanud uue hooldushalli, mille ümber vedeleb vananenud sõjatehnika. Soome sõjaväeeksperdi Marko Eklundi sõnul kasutatakse seda halli tõenäoliselt sõjatehnika parandamiseks. Tema sõnul on suur osa Petroskoi baasi sõjatehnikast vedelenud aastakümneid lageda taeva all, seetõttu remonditöid seal jagub.

Luureallikas ütles Ylele, et parimas korras varustus on viidud juba rindele ning pärast remonditöid võetakse kasutusele ka vananenud tehnika.

Ukraina sõda on puudutanud ka Pihkva oblastis asuvat lennuvälja, kus hoitakse dessantvägede jaoks mõeldud suuri transpordilennukeid. Kui eelmise aasta augustis oli seal näha veel 24 transpordilennukit, siis mai alguses tehtud pildid näitavad, et seal on alles vaid kolm sellist lennukit.