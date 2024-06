Eesti ostab nelja riigiga Mistral raketisüsteeme ja rakette

Uued Mistral raketisüsteemid ja raketid tarnitakse Eestile järgmisel kolmel aastal, teatas RKIK.

Pariisis peetaval rahvusvahelisel kaitsetööstusmessil "Eurosatory 2024" viibiv RKIK-i peadirektor Magnus-Valdemar Saar ütles allkirjastamisel, et nii mitmeski mõttes on tegemist märgilise hankega.

"Esiteks hangivad nii mitu Euroopa Liidu liikmesriiki ühiselt midagi harva, teiseks on see ilmne tõestus sellest, et keeruline rahvusvaheline julgeolukord on liitlassidemeid oluliselt tugevdanud ja koostööd kasvatanud."

"Arvestades meie liitlaste vajadusi on Prantsusmaa algatatud ühishange kulutõhus lahendus kõigile neile Euroopa Liidu riikidele, kes soovivad soetada efektiivset lühimaa õhutõrjevõimekust," ütles Prantsusmaa riiklik relvastusdirektor (Direction générale de l'armement, DGA) kindral Gaël Diaz De Tuesta.

Eesti kaitseväe varustusse on õhutõrjeraketikompleks Mistral kuulunud aastaid.

"Ukraina sõda on näidanud õhutõrje, sealhulgas lühimaa õhutõrje olulisust. Meie kaitseväe kogemus näitab, et tegemist on väga võimeka relvasüsteemiga. Senised lahinglaskmised on põhimõtteliselt andnud lendavatele sihtmärkidele sajaprotsendilise tabamustulemuse," selgitas RKIK relvastuse kategooria juht Ramil Lipp.

Kaitseministeerium teatas eelmisel nädalal Ukrainale lühimaa õhutõrje raketisüsteemi Mistral laskeseadeldiste ja rakettide andmisest.

Kaitsevägi tellis esimesed Mistralid 2007. aastal ja relvastusse kuuluvad need alates 2009. aastast. Hilisematel aastatel on juurde hangitud nii laskeseadmeid kui rakette. Hangitud ja Eesti varudes olevate laskeseadmete ja rakettide koguarv pole avalik info.

Mistral on infrapunakiirgusele isesihituv "lase ja unusta" põhimõttel töötav õhutõrje raketisüsteem, mille efektiivse tegevuskaugus ulatub kuue kilomeetri kaugusel lendavate õhuründevahenditeni.

Mistral on kompaktne ja multifunktsionaalne ning seda saab kasutada nii maapinnalt, aga ka autodelt, laevadelt ja helikopteritelt laskmisel. Süsteem on kasutusel 30 riigis üle maailma.

Mistrali rakettide tabavusprotsent on üle 90 ja ühe lasu hind küünib üle 100 000 euro.