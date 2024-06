Eesti ostab Prantsusmaalt 12 ratastel liikurhaubitsat Caesar

Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) sõlmis lepingud 12 ratastel liikursuurtüki Caesar hankimiseks Prantsuse kaitsehangete agentuuriga DGA ja kaitseettevõttega KNDS. Leping lubab tulevikus haubitsaid juurde osta.

Prantsuse riigilt hangitavad kaitsetööstushiiu KNDS toodetud 6x6 veermikuga Caesar-tüüpi 155mm kaliibriga liikursuurtükid lähevad loodava kolmanda liikursuurtükiväepataljoni koosseisu, mis hakkab tegutsema Eesti diviisi otsealluvuses, selgitas projektiohvitser kolonelleitnant Rauno Viitmann.

"Arvestades Caesarite töökindlust ja tulemuslikkust erinevates relvakonfliktides, sealhulgas Ukraina sõjas, võib tõdeda, et saime parima võimaliku lahenduse. Meie jaoks on oluline koostöö Prantsusmaaga kaudtule võime arendamisel, aga ka see, et saame süsteemid kätte kiiresti ning saame nad integreerida kodumaise tuletoetussüsteemiga Tooru," kommenteeris RKIK-i relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp.

Tänu KNDS France'i tugevdatud tootmisliinile jõuavad esimesed kuus haubitsat kohale juba selle aasta lõpus, kinnitas DGA Kesk- ja Ida-Euroopa ning Ladina-Ameerika direktor kindral Emeric Wininger.

Kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et ratastel suurtükiväe arendamine on üks praeguse Eesti riigikaitse arengukava kiireloomulisi prioriteete. "Meil on hea meel, et Prantsuse kaitsetööstus suudab tarnida juba sel aastal kuus haubitsat koos vajaliku väljaõppe ja varuosade paketiga, mis vastab Eesti võimearenduse ajakavale."

Tarned kestavad 2025. aasta keskpaigani.