ÜRO inimõiguste büroo sõnul võis Iisrael Gazas rikkuda sõjaseadusi

ÜRO inimõiguste büroo (OHCHR) Raportis, mis käsitleb kuut Iisraeli rünnakut, kus oli palju ohvreid ja hävitati tsiviiltaristut, teatatakse et Iisraeli väed võisid rünnakutes süsteemselt rikkuda eristamise, proportsionaalsuse ja ettevaatusabinõude põhimõtteid.

"Vahendite ja meetodite valimise nõue, mis väldiks või vähemalt minimeeriks tsiviilisikute kahjustamist, näib olevat Iisraeli pommitamiskampaanias järjepidevalt rikutud," ütles ÜRO inimõiguste ülemvolinik Volker Turk.

Iisraeli alaline esindus ÜRO-s iseloomustas analüüsi kui faktiliselt, õiguslikult ja metoodiliselt vigast. "Kuna OHCHR-il on faktidest parimal juhul vaid osaline pilt, on igasugune katse jõuda juriidiliste järeldusteni olemuslikult vigane," ütles Iisraeli diplomaatiline missioon.

Eraldi ÜRO Inimõiguste Nõukogu kohtumisel Genfis ütles ÜRO uurimiskomisjoni juht Navi Pillay, et sõjakurjategijad tuleb vastutusele võtta, vahendas Reuters.

Ta kordas eelmise nädala aruande järeldusi, et nii Hamasi võitlejad kui ka Iisrael on sooritanud sõjakuritegusid. Samas rõhutas ta, et kõige tõsisemate kuritegude eest, mida rahvusvaheline õigus tunneb kui kuritegusid inimkonna vastu, vastutab ainult Iisrael.

Ta nimetas Palestiina tsiviilohvrite suurt hulka hävitustööks.

"Leidsime, et tsiviilohvrite tohutu arv Gazas ja tsiviilobjektide ja -taristu laialdane hävitamine olid vältimatud, kuna tegemist oli tahtliku strateegiaga, mille eesmärk oli põhjustada maksimaalset kahju," ütles Pillay.

Iisrael ei tee uurijatega koostööd ja väidab, et uurimine on nende suhtes kallutatud. Iisrael valis oma nimel kõnelema ühe pantvangi ema ja kritiseeris raportit, väites, et see ei pööranud piisavalt tähelepanu 7. oktoobril Hamasi poolt võetud pantvangidele.

"Me saame nende heaks rohkem teha. Pantvangid vajavad meid," ütles pisarates Meirav Gonen, 23-aastase pantvangi Romi Goneni ema.

Iisraeli õhu- ja maismaarünnakud on sealsete tervishoiuametnike andmetel Hamasi kontrolli all oleval Palestiina territooriumil tapnud rohkem kui 37 400 inimest.

Iisrael alustas oma rünnakut pärast seda, kui Hamasi võitlejad tungisid 7. oktoobril üle piiri Lõuna-Iisraeli, tappes Iisraeli andmetel umbes 1200 inimest ja võttes pantvangi üle 250 inimese.

Kolmapäeval avaldatud ÜRO inimõiguste büroo raportis käsitleti kuut juhtumit, mis toimusid ajavahemikus 7. oktoobrist kuni 2. detsembrini, mille puhul oli võimalik hinnata kasutatud relvade tüüpe, vahendeid ja meetodeid.

"Me otsustasime, et on oluline see raport nüüd avaldada, eriti kuna mõne rünnaku puhul on möödunud juba kaheksa kuud ja me pole siiani näinud usaldusväärseid ja läbipaistvaid uurimisi," ütles ÜRO inimõiguste büroo pressiesindaja Ravina Shamdasani.

Ta lisas, et läbipaistvate uurimiste puudumisel on vajalik rahvusvaheline tegevus.

Pillay mõistis samuti Iisraeli sõjalised meetodid Gazas hukka. "Suure hävitusvõimega raskerelvastuse tahtlik kasutamine tihedalt asustatud piirkondades tähendab tahtlikku ja otsest rünnakut tsiviilelanikkonna vastu," ütles ta.