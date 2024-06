Vene kohus mõistis USA sõduri pea neljaks aastaks vangi

Seersant Gordon Blacki (34) süüdistatakse venelasest tüdruksõbra kägistamises. Intsident leidis aset mais tema sõbra korteris Vladivostokis, teatas Venemaa riiklik uudisteagentuur TASS.

Blacki tüdruksõber süüdistas teda ka rahakotist 10 000 rubla (110 eurot) varastamises.

USA armee pressiesindaja Cynthia Smith kinnitas varem Politicole, et Venemaa võimud pidasid Vladivostokis sõduri kinni süüdistatuna kriminaalses käitumises. Ta ütles, et armee on teavitanud sõduri perekonda.

Blacki ema Melody Jones ütles Ameerika ringhäälingule NBC, et Black ja tema tüdruksõber olid üle aasta kurameerinud Lõuna-Koreas ja tema poeg soovis naist viimast korda enne koju naasmist näha.

"Poeg kohtus temaga baaris, kus naine töötas, ja nad on vahelduva eduga olnud koos umbes poolteist aastat," rääkis Jones. "Ma pole teda isiklikult kohanud, kuid olen temaga Messengeris suhelnud. Minu emainstinkt ütles, et selle naisega on midagi valesti."

Black on järjekordne USA kodanik, kes on Venemaal vangi mõistetud.

Eelmisel aastal arreteerisid Venemaa võimud spionaažis süüdistatuna Wall Street Journali ajakirjaniku Evan Gershkovichi. Mingeid tõendeid esitamata väideti, et ta luuras CIA heaks. Nii ajaleht kui ka USA valitsus on seda süüdistust kategooriliselt eitanud. Ajaleht on korduvalt öelnud, et ta arreteeriti ajakirjandusliku ülesande täitmise ajal.

Blacki süüdistused on seda kummalisemad, et Venemaa sisuliselt dekriminaliseeris koduvägivalla 2017. aastal. Lääne inimõiguste aktivistid on seda laialdaselt kritiseerinud, öeldes, et Kreml annab sellega soolisele vägivallale rohelise tule.

Sel nädalal Venemaa küsitlusfirma Russian Field korraldatud uuring näitas, et viiendik vastanutest – kellest enamik olid 18–29-aastased naised – olid kannatanud koduvägivalla all.