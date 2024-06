EL leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale

Euroopa Liidu (EL) riigid leppisid neljapäeval kokku uues sanktsioonipaketis Venemaale, et kahandada Moskva võimalusi rahastada oma sõda Ukrainas, teatas EL-i eesistuja Belgia.

"See pakett sisaldab uusi sihitud meetmeid ja suurendab möödahiilimise võimaluste sulgemisega olemasolevate sanktsioonide mõju," kirjutas eesistuja sotsiaalmeediaplatvormil X.

Belgia teatel võtavad uued sanktsioonid sihikule ka Venemaa gaasisektori. Selliseid sanktsioone ei toetanud varem Saksamaa ja Ungari. Lõpuks jõuti aga kokkuleppele ning sanktsioonid ei mõjuta suuremat osa Vene veeldatud maagaasi eksporti EL-i. Selle asemel ei tohi EL-i sadamad Vene LNG-d edasimüüa kolmandatesse riikidesse.

Tegemist on esimeste sanktsioonidega, mis on suunatud Vene LNG vastu. Gaasituru eksperdid aga ütlesid, et sellistel meetmetel pole suurt mõju, kuna Euroopa ostab endiselt ise Venemaalt pärit veeldatud maagaasi, vahendas Reuters.