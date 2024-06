Jupp Tallinna Lastekodu tänavast läheb peale jaanipäeva liiklusele kinni

"Peamine põhjus, miks Lastekodu tänav rekonstrueerimisele läheb, on see, et meil on tarvis seal vahetada trassid - soojus, kaugjahutus jm. Kuna oleme tänavat suutnud planeerida terviklikult algusest saati, siis teeme töö kvaliteetselt nii maa all kui ka maa peal," ütles Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (Reformierakond).

"Tänu sellele tuleb Lastekodu tänavale ka ohutu ja mugav liikumisruum. Keskkond kujundatakse meeldivaks ja sellest saab kohalik peatänav, kuhu minnakse ka ainult selle tänava pärast, nagu praegu Vana-Kalamaja tänavale," sõnas Pere.

Lastekodu tänav rekonstrueeritakse terves ulatuses – Liivalaia tänavast kuni Masina tänavani ning lisaks ka Masina tänava lõik Lastekodu tänavast Tartu maanteeni.

Kõigi liiklejate ohutuse tagamiseks kavandatakse tänaval piirkiirus kuni 30 kilomeetrit tunnis ning liikluse rahustamiseks rakendatakse ka erinevaid meetmeid, nagu tõstetud ristmikud, kitsad sõidurajad ning minimaalse suurusega pöörderaadiused.

Lastekodu tänava remondi etapiplaan Autor/allikas: Tallinn.ee

Liiklusmuudatused Liivalaia ristmikul

Juba on materjalide ladustamiseks suletud osaliselt Kreutzwaldi tänav Tartu maantee ja Lastekodu tänava vahelises lõigus. Kuni kolmapäevani on tagatud tavaliikluse läbipääs mõlemas suunas.

Ehitustöid alustatakse järgmise nädala kolmapäeval, kui liiklusele suletakse Lastekodu tänava lõik Liivalaia ja Keldrimäe tänava vahel ning 19. juulini on suletud Lastekodu ja Gildi tänava ristmik. (Täpsemat sulgemiste ajakava vaata ülaltoodud graafikult.)

Edasistel etappidel alates 1. juulist on ettenähtud tehnoloogiast tingitud sulgemised Liivalaia-Tartu maantee ristmikul ning Liivalaial tänava Tartu maantee ja Lastekodu tänava vahelisel lõigul.

"Liivalaias saab liiklus olema häiritud juulis. Liivalaia tänavale rajame Lastekodu tänava veekollektori. Meil oli valida, kas ootame veekollektori rajamisega paar aastat kuni Liivalaia remondini ja laseme uputada, aga otsustasime kollektori rajada praegu," sõnas Pere.

Tartu maantee ja Liivalaia ristmikul jääb Pere sõnul igas sõidusuunas üks rida alati avatuks ja töid teostatakse etapiviisil.

Täielikult taastub Liivalaia tänava ja Tartu maantee ristmikul liiklus augusti teises pooles.

Ajavahemikul 15.– 24. juuli suunatakse ümbersõidule bussiliinid number 2 ja 15 Liivalaia, Lauteri ja Lembitu tänavate kaudu. Täielikult taastub Tartu maanteel – Liivalaia ristmikul tavapärane liiklus augusti teises pooles.

Järgnevad tööde etapid toimuvad piki Lastekodu tänavat Odra ja Masina tänava suunas.

Kohalikele elanikele taga linn ligipääsu oma kinnistutele ja kogu ehitusperioodi tagatakse jalakäiatele läbipääs.

Kõrged puud lubab linn säilitada

Lastekodu tänav on tuntud sealse kõrghaljastuse poolest: tänaval kasvavad üle sajasentimeetrise tüveläbimõõduga remmelgad ja kastanid. Eskiisi järgi säilitatakse olemasolevast 101 puust enamus, kuid maha raiutakse kolm puud ning tehakse hoolduslõikus umbes 20 puule. Tänavaruumi täiendatakse 43 puuga, istutakse 4114 põõsast, ligi 27 000 püsikut ning üle 10 000 sibullille.

Ehitustöid teostab AS TREF Nord ja Magma AS Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel. Ehitusobjekti järelevalvet teostab TPJ Inseneribüroo OÜ.

Ehitustööde lepinguline maksumus on ligikaudu 14 miljonit eurot, millest ligi 3,5 miljonit kaasfinantseerib vee-, sadevee- ning kanalisatsioonitrasside ehitusel AS Tallinna Vesi ning kaugkütte ja -jahutuse trasside rajamisel 5,16 miljoni ulatuses AS Utilitas Tallinn.

Lastekodu tänava tulevane rattatee Autor/allikas: Roadplan OÜ/Tallinna kommunikatsiooniteenistus

Tartu maanteele kerkib kortermaja

Tartu maantee-Lastekodu tänava piirkonna liiklusolusid jalakäijatele pingestab ka uue kortermaja ehitus aadressil Tartu maantee 44, kus varem asus pubi Seiklusjutte maalt ja merelt ning lammutatud puumajade asemele rajatud parkla.

Ehitusega alustati mai lõpus, hoone valmib järgmise aasta lõpus. Praegu toimuvad kinnistul vanade puumajade lammutustööd.

Rajatavas hoones on kokku 72 korterit (kahe- kuni neljatoalised korterid, suurusega 32–113 ruutmeetrit). Esimesel korrusel on seitse kaubandus- ja teeninduspinda. Hoone kogupindala on 4624,4 ruutmeetrit, sealhulgas kaubanduspinnad, bürood ja korterid.

Maja välisarhitektuuri on loonud arhitektuuribüroo AB Korrus ja siselahendused sisekujundusbüroo Ako In.