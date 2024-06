Laupäev on sajuta ja suvine

Laupäeva öö on selge või vähese pilvisusega ning sajuta. Puhub loode- ja põhjatuul 2 kuni 8 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on 7 kuni 11, rannikul kuni 15 kraadi.

Hommik on selge taevaga, puhub nõrk ida- ja kirdetuul ning õhusoe jääb vahemikku 14 kuni 16 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sadu oodata pole. Tuul puhub valdavalt idakaarest 2 kuni 8 meetrit sekundis ning sooja on 19 kuni 23, rannikul kohati 17 kraadi.

Õhtu pilvkattesse muutusi ei too ning ilm püsib sajuta. Puhub nõrk ida- ja kirdetuul ning õhutemperatuur on 17 kuni 21 kraadi. Tartus, kus toimub laupäeval rongkäik ja laulupidu "Õnn ja rõõm", on sooja 20 kuni 22 kraadi. Õhtuks lisandub küll lõuna poolt pilvi, kuid sadu nendest veel kartma ei pea.

Praeguste prognooside kohaselt on võidupühaks ehk jaanilaupäevaks oodata hoovihma põhiliselt Saaremaale, Pärnumaale ja Lõuna-Eestisse ehk selgem ja kuivem on Hiiumaal ja mandri põhjaosas, pilvisem ja vihmasem lõuna pool. Öösel on sooja 10 kuni 15, päeval saartel ja mandri põhjaosas 19 kuni 23 kraadi, vihmas 15 kuni 18 kraadi. Õhtul sajab Lõuna-Eestis veel hoovihma, kuid pärast keskööd sadu ja pilved hõrenevad ning jaanipäeval võib tulla vaid kohati nõrka hoovihma. Sooja on öösel keskmiselt 11, päeval 23 kraadi, rannikul kohati kuni 18 kraadi.

Teisipäevaks ja kolmapäevaks sadu oodata pole ja õhk püsib mõnusalt soe.