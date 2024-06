EL-i prokurörid kahtlustavad endist EIB juhti korruptsioonis

EL-i prokurörid, kelle ülesanne on uurida tõsiseid finantskuritegusid, uurivad endist Euroopa Investeerimispanga presidenti. Euroopa Prokuratuur (EPPO) teatas esmaspäeval avalduses, et nende uurimine hõlmab kahte isikut, keda kahtlustatakse korruptsioonis ja mõjuvõimu kuritarvitamises ning EL-i vahendite omastamises.

Hoyer, kes lahkus EIB presidendi kohalt eelmise aasta lõpus, seisab silmitsi korruptsioonijuhtumiga, kinnitas tema advokaat Politicole.

Saksamaa ja Luksemburgi politsei on viimastel kuudel konfiskeerinud uurimisega seotud materjale, ütlesid kaks anonüümseks jäänud ametnikku Politicole.

Samuti otsiti läbi Hoyeri kodu.

Hoyer on oma advokaadi kaudu eitanud igasugust süüd. Advokaat ütles, et EPPO uurimine keskendub ühe EIB töötaja lahkumisele ja talle makstud kompensatsioonile. Hoyer kinnitas lahkumispaketi vastavalt EIB reeglitele, sattudes seetõttu uurimise alla, kuigi ta ei osalenud läbirääkimistes, selgitas Hoyeri õigusmeeskond.

"Minu vastu esitatud süüdistused on absurdsed ja alusetud," ütles Hoyer e-kirjas Politicole. "Ootan nüüd nende täielikku uurimist ja selgitamist ning palun EIB-l teha EPPO-ga igakülgset koostööd. Teen ka ise EPPO-ga koostööd ja nõuan kõikide faktide väljaselgitamist."

"Ootame rahulikult uurimiste tulemusi," ütles Hoyeri advokaat Nikolaos Gazeas. "Need tõestavad, et kriminaalsüüdistused minu kliendi vastu on alusetud ja absurdsed. Seetõttu on minu klient selgesõnaliselt palunud loobuda oma ja EIB ruumide puutumatusest, et seda süüdistust saaks selgitada."

EIB pressiesindaja ütles, et pank ei saa kommenteerida käimasolevaid välisuuringuid. "Nagu panga tavapraktika ette näeb, teeme selles küsimuses Euroopa Prokuratuuriga igakülgset koostööd vastavalt vajadusele," lausus ta.

Luksemburgis asuv EIB toimib EL-i laenuandmise haruna ja on oluline arengu ja integratsiooni edendamisel kogu blokis, pakkudes laene, garantiisid ja investeeringuid avalikus ja erasektoris.

1958. aastal asutatud EIB mängis rolli Euroopa majanduse toetamisel Covid-19 pandeemia järel ja toetab EL-i poliitikat enam kui 160 riigis.