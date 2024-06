Eesti pargid ja rannad võivad tulevikus saada suitsuvabaks

Valitsus kiitis eelmisel nädalal heaks Eesti seisukohad Euroopa tubakapoliitika kohta. Muuhulgas arutati suitsuvabade välialade laiendamist väliterassidel, parkides, randades ja muudes vaba aja veetmise kohtades, kus on koos palju inimesi. Näiteks Lätis ja Leedus on randades eraldi märgistatud ja prügikastidega varustatud suitsetamise alad.

Sotsiaalministeeriumi keskkonnatervise ja kemikaaliohutuse juht Aive Telling selgitas, millised on Eesti plaanid: "Täna me räägiksime pigem sellisest piirangust, et inimesel ikkagi jääb võimalus suitsetada, aga ta saab seda teha sellisel moel, et ta ei kahjusta ümbritsevate inimeste tervist. See on kõige olulisem punkt suitsuvaba keskkonna tagamise juures. Me peame arvestama teiste inimestega ja see on ka kogu ühiskondlike hoiakute muutmise küsimus, et me oma tegevuses kedagi teist ei kahjustaks."

Tartu tervishoiuteenistuse juhataja Piret Väljaots tõi murekohana välja piirangute järgimise: "No ütleme rannaalal täna ju jälgitakse alkoholi tarvitamist, kutsutakse inimesi korrale, tuletatakse meelde, et alkoholi tarbimine rannas ei ole lubatud. Ilmselt siis samamoodi on rannahooajal võimalik tubaka tarbimist jälgida. Keerulisemaks läheb parkidega, et kelle vastutus see on avalikus ruumis, kus ei ole pidevat korrakaitse pilku peal."

Täpsemat plaani sotsiaalministeeriumil siiski veel paigas ei ole.

"Asjad ei muutu üleöö ja see on alles pikema ja laiema protsessi algus. Täna need seisukohad on suund, kuhu me kogu Euroopas liigume," märkis Telling sotsiaalministeeriumist.