Macron sattus Prantsuse kodusõja hoiatuse tõttu kriitikatule alla

Macroni vastased kutsusid riigipead üles hoiduma ühiskonna hirmutamisest.

Macron kõneles ajal, mil Prantsusmaa valmistub nädalavahetuse ennetähtaegseteks üldvalimisteks, mille ta ise välja kuulutas.

Prantsuse president rääkis, et parempoolne erakond Rahvuskogu (RN) lõhestab ja surub kodusõja poole, samas vasakpoolne Alistumatu Prantsusmaa (LFI) pakub kommunitarismi vormi.

Eelolevad valimised on riigi lähiajaloos aastakümnete ühed ühiskonda enim lõhestavad valimised. Macron kuulutas valimised välja seoses Rahvuskogu ootamatult suure võiduga Euroopa Parlamendi valimistel varem juunis.

Valimistest kujuneb mõõduvõtt RN-i ja vasakpoolse Uue Rahvusrinde vahel, mille peamine erakond on vasakäärmuslik LFI.

Macroni sõnul külvavad nii RN kui LFI teadlikult pingeid ja nende eesmärk on rahvast lõhestada.

Nii vasak- kui parempoolsete juhid mõistsid riigipea sellised kommentaarid hukka.

Konservatiivsete Vabariiklaste (LR) juht Eric Ciotti, kes vallandas ise pahameele oma liitlaste seas, kui isiklikult sõlmis valimispakti RN-iga, süüdistas Prantsuse presidenti vastutustundetuses. "See on hirmu strateegia," ütles ta rahvusringhäälingu tele- ja raadiovõrgule BFMTV-RMC.

RN-i raskekaallane Marine Le Pen ütles, et Macroni väide on nõrk ja näitab, kuidas riigipea juba leiab, et ta on kaotanud eelseisvad valimised.

Senati sotsialistide juht Patrick Kanner ütles, et Macroni väljaütlemised näitavad, kuidas riigipea võitleb oma poliitilise ellujäämise nimel.

"Me seisame silmitsi kellegagi, kes ei kontrolli enam midagi," ütles ta.

Vasakäärmusliku Alistumatu Prantsusmaa juht Jean-Luc Melenchon kritiseeris samuti Macroni. "Ta on alati kohal, et asju põlema panna," ütles Melenchon esmaspäeva õhtul.

Teisipäeva õhtul kohtuvad olulise kaaluga teledebatil kolm peamist leeri – vasakpoolsed, parempoolsed ja tsentristid. Debatis osalevad peaminister Gabriel Attal Macroni tsentristlikust Renessansi parteist, RN-i vaid 28-aastane juht Jordan Bardella ning vasakpoolse Uue Rahvusrinde esindajana Manuel Bompard.

Prantsusmaa ennetähtaegsete parlamendivalimiste esimene voor toimub 30. juunil, arvamusküsitluste kohaselt võidavad valimised parempopulistid.

Mõne arvamusküsitluse kohaselt võib RN võita avavoorus 35–36 protsenti häältest ja vasakpoolne valimisliit 27–29,5 protsenti. Macroni tsentristid jäävad kolmandaks 19,5–22 protsendiga.

Valimiste teine voor leiab aset 7. juulil neis valimisringkondades, kus ükski kandidaat ei saa avavoorus enam kui 50 protsenti häältest.