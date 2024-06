Volkswagen investeerib viis miljardit elektriautode tootjasse Rivian

Riviani aktsiad tõusid järelturul, reaktsioonina autotootjate plaanile luua ühisettevõtte sõidukite tarkvara arendamiseks. Volkswageni jaoks on tehing suunatud nende tarkvaraüksuse tugevdamisele, mis on maadelnud kvaliteediprobleemidega.

Volkswageni kontsern teatas, et investeerib kaks miljardit dollarit ühiselt omandatud tarkvaraettevõtte loomisse, mis kasutab Riviani sõidukite tehnoloogiat programmide aluseks, mis jõuavad mõlema autotootja tulevastesse sõidukitesse kümnendi teises pooles.

Saksa autotootja teatas ka, et plaanib osta Rivianis paari aasta jooksul kolme miljardi dollari suuruse osaluse, koos algse ühe miljardi dollari suuruse investeeringuga.

See rahasüst annab Rivianile rahalise puhvri, et töötada uute sõidukite turule toomise nimel, mis ettevõtte sõnul on praegustest, alates 70 000 dollarit maksvatest, taskukohasemad.

Riviani aktsiad tõusid järelturul umbes 30 protsenti.

Riviani tegevjuht RJ Scaringe ütles intervjuus, et ettevõttel on nüüd piisavalt raha, et rahastada tegevust piisavalt kaua, et muutuda rahateenivaks ettevõtteks.

"Kapital on meie jaoks vaid üks osa väärtusest," ütles Scaringe. "Tarkvara kulude jagamine suurema sõidukipargi vahel läbi VW koostöö vähendaks ka Riviani osade kulusid."

Californias asuv ettevõte teatas eelmisel aastal 5,4 miljardi dollari suurusest puhaskahjumist. Enne Volkswageni investeeringut püüdis Rivian säästa raha osaliselt uue tehase plaanide edasilükkamisega Georgias, mis ettevõtte sõnul võimaldaks säästa umbes kaks miljardit dollarit oma järgmise sõiduki, R2 SUV, turule toomise kuludelt.

Tehingu kohaselt lisab Volkswagen oma probleemse tarkvaraüksuse Cariad uuendamiseks uue partneri, kuna kvaliteediprobleemid on mitmete mudelite turule toomist edasi lükanud. Oktoobris palkas Volkswagen Tesla ja Riviani kogenud töötaja tarkvaraüksuse juhtimiseks, kelle ülesandeks on arendustempo kiirendamine.

Volkswageni investeering tuleb ajal, mil noored elektriautode ettevõtted, nagu Rivian, seisavad silmitsi sõidukite nõudluse langusega. Teine idufirma, Fisker, esitas eelmisel nädalal pärast rahapuudust pankrotikaitse taotluse.

Rivian on üks silmapaistvamaid hiljuti avalikuks läinud elektriautode idufirmade seas. Investorid paigutasid raha ettevõtetesse, mis lubas korrata Tesla edu.

Riviani R1T kastiauto, R1S SUV ja akutoitega tarneauto olid klientide ja kriitikute seas edukad, kuid ettevõte ei suutnud nende pealt kasumit teenida. Ettevõte teatas esimeses kvartalis iga müüdud sõiduki pealt 39 000 dollari suurusest brutokahjumist.

Rivian on põletanud miljardeid dollareid ja firma rahavarud langesid märtsi lõpus umbes kuue miljardi dollarini, võrreldes detsembri lõpu kaheksa miljardiga.

Kulude vähendamiseks tegi Rivian hiljuti ümber oma ainukese tehase Normalis Illinoisis ja kujundas oma sõidukid odavamaks. Juhtkond on öelnud, et need muudatused võimaldavad ettevõttel aasta lõpuks oma esimese brutokasumi teenida.

Ühisettevõte Volkswageniga hõlmab mõningaid Riviani tehtud disainiparendusi, sealhulgas arvutikiipide ja kaablite arvu vähendamist, mis toidavad sõidukeid, ütles Scaringe.

Rivian plaanib neljapäeval oma tehases korraldada investoritele kohtumise.