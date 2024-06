Hiina korraldas Taiwani lähedal taas sõjalisi manöövreid

Hiina, mis peab demokraatlikult juhitud Taiwanit oma territooriumiks, ei varja oma vastumeelsust president Lai Ching-te suhtes, keda ta peab separatistiks, ning korraldas pärast tema ametisse astumist eelmisel kuul kaks päeva sõjamänge.

Eelmisel nädalal ähvardas Hiina äärmuslikel juhtudel hukata tulihingelisi Taiwani iseseisvuse pooldajaid, mis suurendas pingeid veelgi ja sai hukkamõistu Lai ja tema valitsuse ning ka USA poolt.

Taiwani kaitseministeerium teatas, et alates kolmapäeva hommikust kell seitse on nad tuvastanud 26 Hiina sõjalennukit, sealhulgas J-16 hävitajad, mis tegutsesid Taiwani põhja-, kesk- ja lõunaosas, teostades koos Hiina sõjalaevadega ühist lahinguvalmiduse patrulli.

Taiwan teatab sageli sellistest missioonidest, mis on osa Hiina ahistamismustrist, mis on viimase nelja aasta jooksul intensiivistunud.

Pekingis toimunud pressikonverentsil ütles Hiina Taiwani asjade büroo pressiesindaja, et valitsusel on seaduslik õigus kaitsta riigi territoriaalset terviklikkust, kaitstes eelmise nädala uusi juhiseid separatismiks peetava tegevuse karistamiseks.

"Riiklikud õiguskaitse- ja kohtuasutused jälitavad kõiki Taiwani iseseisvuse tulihingelisi pooldajaid, kes testivad seadust, ükskõik kus nad ka ei viibiks, ja karistavad neid rangelt vastavalt seadusele," ütles Zhu Fenglian ajakirjanikele.

Hiina kohtutel puudub jurisdiktsioon Taiwanis ja pole selge, kuidas Hiina saaks oma otsuseid väljaspool oma piire jõustada.

Lai on korduvalt pakkunud Hiinale kõnelusi, kuid Peking on neist keeldunud. Lai on lükanud Pekingi ülemvõimu tagasi ja ütleb, et ainult Taiwani rahvas saab oma tuleviku üle otsustada.