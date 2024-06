Soome riiklik ettevõte Gasum peab lõpetama Vene gaasi impordi

Soome riiklik ettevõte Gasum on kogu Ukraina sõja vältel toonud Venemaalt veeldatud maagaasi (LNG). Juulis see import lõpeb, kuna Euroopa Liidu uued sanktsioonid keelavad Venemaa LNG impordi terminalidesse, mis ei ole ühendatud gaasivõrguga.

Heaks kiidetud sanktsioonid keelavad Venemaa LNG impordi EL-i territooriumile terminalidesse, mis ei ole ühendatud gaasivõrguga. Soomes kehtib see Tornio ja Porvoo LNG-terminalide kohta, mis teenindavad ainult kohalikku tööstust.

EL keelab ka Venemaa LNG laevade vahelise ümberlaadimise EL-i sadamates.

Venemaa katkestas torugaasi tarned Soome 2022. aasta mais. Riigiettevõte Gasum on jätkanud LNG importi Venemaalt pärast seda, kui Venemaa alustas veebruaris 2022 sõda Ukrainas.

Gasum on toonud gaasi ka Rootsi ja Norrasse. Gasum on viidanud pikaajalisele hankelepingule Venemaa riikliku gaasiettevõtte Gazpromiga, mis kohustas neid miinimumkoguste ostmiseks.

Gasumi sõnul on ettevõte ostnud Gazpromilt ainult lepinguga nõutud miinimumkoguse gaasi pärast sõja puhkemist. Gasum on leidnud, et enne 2022. aastat sõlmitud hankeleping sidus ettevõtet, kuna LNG importi ei olnud varem sanktsioonidega keelatud. Nüüd on see keelatud.

"Keeld jõustub 26. juulil 2024 ja siis me lõpetame LNG ostmise ja importimise," ütles Gasumi kommunikatsiooni ja vastutuse juht Olga Väisänen.

Väisäneni sõnul moodustavad sanktsioonid vääramatu jõu (force majeure), mille alusel võib ettevõte lõpetada gaasi ostmise Gazpromilt.

Väisäneni sõnul oli hankeleping sõlmitud mitmeks aastaks, kuid ta ei täpsustanud lepingu kestust, miinimumostude kogust ega lepingu väärtust. "Oleme kogu aeg öelnud, et meil ei ole olnud seaduslikke võimalusi lepingut lõpetada ja oleme kinnitanud, et kohe kui sanktsioonid kehtestatakse, järgime neid," lausus ta.

Porvoo ja Tornio LNG-terminalid on teenindanud tööstust. Veeldatud maagaasi kasutavad näiteks terasefirmad SSAB ja Outokumpu.

Gasumi klientidele ei avalda Venemaa LNG tarnete lõpetamine mõju, kuna gaasi saab tulevikus tarnida teistest allikatest, ütles Väisänen. Tema sõnul on siiani enamus LNG-st toodud mujalt kui Venemaalt.

Gasum toob LNG-d Norrast ja Kesk-Euroopas asuvatest LNG-terminalidest. Sinna tuuakse gaasi näiteks USA-st ja Katarist.

"Me suudame oma klientidele gaasi tarnida täiesti normaalselt ka siis, kui sanktsioonid jõustuvad," ütles Väisänen.