Meloni mõistis EL-i tippametite jagamist puudutavad tagatoatehingud hukka

Meloni esines kolmapäeval kõnega Itaalia parlamendi ees. Ta kõneles päev pärast seda, kui selgus, et EL-i läbirääkijad jõudsid tippametite jagamises kokkuleppele ning sõelale jäid Ursula von der Leyen, António Costa ning Kaja Kallas.

Läbirääkimisi pidasid kuus EL-i valitsusjuhti, kes esindavad kolme poliitilist perekonda. Need poliitilised perekonnad on tsentristlik blokk EPP, sotsialistid ja liberaalide fraktsioon Renew. Melonit kampa ei võetud, kuna tema juhib Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsiooni (ECR). Meloni ütleski kolmapäeval otsekoheselt välja, et pole senise asjade käiguga rahul.

"On neid, kes väidavad, et kodanikud pole piisavalt targad teatud otsuste tegemiseks ja et oligarhia on demokraatia ainus aktsepteeritav vorm, kuid ma ei nõustu sellega," ütles Meloni.

Meloni parempopulistlikuks peetav erakond saavutas Euroopa Parlamendi valimistel kindla võidu ning sellega on Meloni üks väheseid Euroopa liidreid, kelle positsioon valimiste järel tugevnes.

Meloni soovib nüüd, et valimiste tulemus kajastuks ka Euroopa otsuste tegemisel. Ta tõi kolmapäeval välja, et EL-i liidrid ei taha tunnistada, et paljud valijad pole EL-i senise kursiga rahul.

Meloni nimetas EL-i veel hiiglaslikuks bürokraatiamasinaks ja tahab, et Itaalia saaks Euroopa Komisjonis sellise voliniku ametikoha, mis hakkab bürokraatia vohamist piirama.

Meloni on ka varem välja toonud, et liberaalide fraktsioon jääb nüüd alla tema juhitud parempoolsele grupile. Kui veel eelmises europarlamendi koosseisus oli liberaalidel 102 kohta, siis nüüd on liberaalidel ainult 74 kohta. ECR-il on aga nüüd 83 kohta.

Samas EPP, liberaalid ja sotsialistid leiavad, et kuna ECR ei kuulu von der Leyenit toetavasse koalitsiooni, siis ei peaks Meloni osalema ka tagatoa läbirääkimistel. Tehniliselt ei vaja von der Leyen ka Meloni toetust. Meloni kõrvalejätmine on aga poliitiliselt tundlik teema, Itaalia on EL-i suuruselt kolmas majandus ning parempopulistid kasvatavad Meloni edu tuules kogu Euroopas oma mõjuvõimu.

Sel neljapäeval algab Euroopa Ülemkogu ning siis peaks selguma ka ametlikult, kas Kallas saab kõrge välisesindaja koha või mitte. Meloni viimane sõnavõtt aga viitab, et ametikohtade saatus võib olla endiselt lahtine.