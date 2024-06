Ülemkogu nimetas Kallase EL-i välispoliitika juhi kandidaadiks

Valitsusjuhtide kokkuleppe järgi on Euroopa Komisjoni presidendi kandidaat Ursula von der Leyen, Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja kandidaat Kaja Kallas ning Euroopa Ülemkogu alalise eesistuja kandidaat António Costa.

Kallas kinnitas enda kandidatuurile heakskiidu saamist sotsiaalmeedias. Kallase sõnul on Ülemkogu toetuse saamine praeguste geopoliitiliste pingete ajal suur vastutus.

"Sõda Euroopas, kasvav ebastabiilsus meie piirkonnas ja globaalselt on Euroopa välispoliitika suurimad väljakutsed. Minu eesmärk on töötada Euroopa Liidu ühtsuse nimel, kaitsta Euroopa Liidu huve ja väärtusi muutunud geopoliitilises olukorras ning ehitada rahvusvahelisi partnerlussuhteid," kirjutas Kallas, lubades teha koostööd kõiki EL-i liikmesriikide ja institutsioonidega.

"Mul on rõõm võimaluse pärast teha tihedat koostööd António Costa ja Ursula von der Leyeniga, kellega olen mitu aastat juba koostööd teinud," lisas ta.

Honoured to be nominated as the candidate for High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy. Your trust means a lot.



