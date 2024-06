Saksamaa lihtsustab terrorit ülistavate välismaalaste väljasaatmist

Saksa valitsus leppis kolmapäeval kokku meetmetes, millega lihtsustatakse terroriakte ülistavate välismaalaste väljasaatmist, kuna vaenupostituste hulk internetis on Gaza sõjaga kasvanud.

Uute reeglite järgi võib välismaalast oodata väljasaatmine sotsiaalmeediakommentaari eest, mis ülistab või õigustab ühtainsat terroriakti, ilmneb valitsuse heakskiidu saanud eelnõust.

Kehtivate seaduste järgi on selleks vaja toetada mitut terroriakti.

Pärast Hamasi 7. oktoobri rünnakust alguse saanud Gaza sõja puhkemist on Saksamaal sotsiaalmeedias plahvatuslikult suurenenud vaenupostituste arv ning ametnike sõnul on nende taga peamiselt islamistid.

Eriti rohkesti tehti postitusi pärast seda, kui Afganistanist pärit asüülitaotleja lõi mais Mannheimis noaga surnuks politseiniku.

"Meie jaoks on täiesti selge, et vaimselt keskajas elavatel islamiagitaatoritel ei ole meie riigis kohta," ütles siseminister Nancy Faeser enne kolmapäevast valitsusistungit meediagrupile Funke.

"Kõik, kel ei ole Saksa passi ja kes ülistavad siin terroriakte, tuleb, kui vähegi võimalik, välja saata," märkis Faeser.

Internetis terroriaktide ülistamine loob vägivallaõhkkonna, mis julgustab ekstremiste ja vägivaldseid kurjategijaid, öeldakse eelnõus, mille peab jõustumiseks vastu võtma parlament.

Mõnede sotsiaalmeediapostituste eest on määratud rahatrahv. Nii tuli Müncheni imaamil maksta 4500 eurot Hamasi rünnakule viitava Facebooki postituse eest, et "igaühel on oma viis oktoobrikuu tähistamiseks".