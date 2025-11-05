X!

Saksa võimud ründasid kalifaadi loomist propageerivaid islamirühmitusi

Plakat 2024. aasta aprillis Hamburgis toimunud meeleavaldusel teatab
Plakat 2024. aasta aprillis Hamburgis toimunud meeleavaldusel teatab "Lahendus on kalifaat". Autor/allikas: SCANPIX / DPA / Axel Heimken
Saksamaa võimud keelustasid ühenduse Muslim Interaktiv, süüdistades seda põhiseadusevastases tegevuses, mis seisneb üleskutsetes luua islamikalifaat ning otsisid kolmapäeva varahommikul sarnastel alustel läbi veel kahe islamirühmituse ruumid.

Saksa siseministeerium teatel on alates varahommikust Hamburgis läbi otsitud seitse ja Berliinis ning Hesseni liidumaal veel 12 erinevat hoonet või korterit osana ühenduste Generation Islam ja Realität Islam suhtes algatatud eeluurimistest.

Keelu kohaselt saadetakse 2020. aastal asutatud Muslim Interaktiv laiali ja konfiskeeritakse selle varad. Kaks organisatsiooni, mille ruumides läbiotsimised korraldati, võivad esialgu oma tegevust jätkata. Julgeolekuallikate sõnul on need Muslim Interaktivi harud.

Ühingu keelamine põhineb föderaalse põhiseaduskaitseameti koostatud põhjalikul materjalide kogul, milles osalesid ka riiklikud julgeolekuametid. Läbiotsimiste eesmärk oli konfiskeerida täiendavaid tõendeid. Muslim Interaktiv saab keelu edasi kaevata, teatas Saksa rahvusringhääling ARD.

Muslim Interaktiv äratas üleriikliku tähelepanu 2024. aasta alguses Hamburgis toimunud 1000 osalejaga meeleavaldusega, kus kutsuti üles Saksamaal kalifaati kehtestama.

Organisatsioon on suunanud oma tegevuse peamiselt noortele ja sellel on sotsiaalmeedias märkimisväärne auditoorium. Nii on Muslim Interaktivi Tiktoki kontol 18 700 jälgijat ja 389 000 meeldimist. Selle kontol on Instagramis ligi 10 000 jälgijat ja YouTube'i kanalil 19 100 tellijat. Nendes keskkonades postitatud videotes figureerivad noored islamistlikud jutlustajad. 

Vaatamata grupi moodsale ja noortepärasele kuvandile sotsiaalmeedias on selle sisemine korraldus läbipaistmatu, märkis ARD. Videote ja postituste loojad tegutsevad salaja. Sageli jääb selgusetuks, kes on kaamera taga olevad inimesed ja kes neid juhib.

"Neil on õnnestunud korduvalt sekkuda köitvalt päevakajalistesse teemadesse," ütles üks uurija. Näiteks kui Saksamaa arutas kantsleri avaldust linnapildi kohta, tõstatas Muslim Interaktiv oma versiooni, soovitades muuhulgas inimestel heita pilk Iisraeli rünnakus purustatud Gaza sektorile.

Rühmituse ideoloogiline eesmärk on kalifaat, mis tähendab absoluutse võimuga islami maailmavalitsust. Muslim Interaktiv seob end ideoloogiliselt organisatsiooniga Hizb ut-Tahrir, mis on võidelnud kalifaadi eest kogu maailmas alates 1950. aastatest ja on Saksamaal keelatud alates 2003. aastast.

"Me vastame seaduse täie jõuga kõigile, kes meie tänavatel agressiivselt kalifaati nõuavad, talumatul viisil Iisraeli riigi ja juutide vastu vihkamist õhutavad ning naiste ja vähemuste õigusi põlgavad," ütles siseminister Alexander Dobrindt avalduses.

Allikas: Reuters, ARD

