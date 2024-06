Prantsuse peaministrikandidaatide esimene teledebatt läks tuliseks

Debatis osalesid Rahvusliku Liidu (RN) peaministrikandidaat Jordan Bardella, praegune peaminister ja tsentristide kandidaat Gabriel Attal. Vasakrinnet esindas Manuel Bompard. Kandidaadid arutasid majandusküsimuste, inimeste toimetuleku ja julgeoleku üle.

Kandidaadid üritasid veenda valijaid, et nende kätte saab anda Euroopa teise majanduse juhtimise. Arutelu käigus ilmnesid erimeelsused, kandidaadid loopisid üksteise pihta süüdistusi, tihti segati jutule vahele.

Kõik kandidaadid on alla 40-aastased. Attal üritas kaitsta praeguse valitsuse tegevust, Bardella keskendus sisserändele ja kuritegevusele. Bompard rääkis pensioniea langetamisest ja lubas tõsta jõukamate inimeste maksukoormust.

Arutelu muutus tuliseks, kui jutuks tuli viimane pensionireform, mille käigus kerkis pensioniiga seniselt 62 eluaastalt 64-le. Attal kaitses praegust reformi, Bompard lubas selle tühistada. Bardella süüdistas Bompardi Kuuba stiilis majandusmudeli propageerimises.

Erakorraliste valimiste esimene voor toimub 30. juunil, teine voor 7. juulil. President Emmanuel Macroni ja peaminister Attali partei jääb praegu alla nii parem- kui ka vasakleerile.

Viimased küsitlused näitavad, et RN-i toetus on ligi 35,8 protsenti, vasakrinde toetus on 28,6 protsenti ja Macroni juhitud tsentristide toetus jääb 20,5 protsendi juurde. Viimased uuringud näitavad, et RN saab 250-300 kohta, enamuse saavutamiseks on vaja saada 289 kohta.

Võimu saavutamiseks üritavad Le Pen ja Bardella moodustada liitu lõheneva vabariiklaste partei osadega, mis on Viienda vabariigi asutaja Charles de Gaulle'i loodud konservatiivse liikumise pärija. Vabariiklaste toetus on praegu umbes seitse protsenti.