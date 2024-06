Raag: Ukraina vastupanu raskendab sõdurite nappus

Sõdurite nappuse leevendamiseks on Ukrainas vastu võetud uus mobilisatsiooniseadus, aga mitte kõik ei ole selle kõigi sätetega nõus, märkis Raag "Vikerhommikus".

"Ja selle tulemus on nüüd see, mida me teinekord näeme ka Eestis, et venelastele ei tohi alla anda, aga võib-olla minu eest võiks keegi teine sõdida," rääkis ta. "Ja kui me niimoodi ütleme, siis võiks arvata, et nüüd tõepoolest on patriotism otsa saanud. Aga minu vastus on see, et kui me arvestame seda, kui palju Ukraina mehi juba praegu rindel sõdib, siis statistiliselt on Ukraina entusiastliku või patriootilise vabatahtlike pundi juba ammu rindele saatnud ja praegu on seesama asi, mida me oleme näinud kõikides viimastes 50 aasta sõdades, kus jõutakse nende inimesteni, kes ei ole hinges sõdurid."

Sellele lisanduvad ka materiaalsed küsimused, ütles ta.

"Üks nendest on palk, näiteks Vene sõdurid saavad päris hästi palka. Aga Ukraina sõduritel on erinevad palgaastmed, mis sõltuvalt sellest, kas sa oled eesliinil või oled natukene tagapool. Juhul kui oled taga, võid saada umbes 600 eurot kuus palka. Aga kui sa oled eelnevalt olnud Kiievis või mõnes suures Ukraina linnas keskklassi inimene ja saanud näiteks 1500 eurot kuus palka, siis nüüd kukkumine selle peale tekitab küsimuse, kuidas ma oma pere ülal pean, kuidas ma oma korteri eest saan makstud?" selgitas Raag.

"Me näeme, et raha sõdib, et venelastel on praegu raha rohkem," tõdes ta.

Raag kirjeldas ka seda, kuidas Ukraina sõdureid filmides nood alguses kandsid kiivrit ja kuulivesti nagu on ette nähtud, kuid võõrastega harjudes loobusid nendest, mis näitab Raagi hinnangul, kuidas sõjast väsinud mehed ei hooli enam ettevaatusabinõudest.

"Ja siin tuleb muidugi ütelda, et kõik ohvitserid, kõik, kes teavad, kuidas asi päriselt peaks käima, need ka aegajalt ütlevad, et kuulge, see hoolimatus maksab kätte ja aeg-ajalt ta siis maksabki kätte. Sellepärast räägitakse, et Ukraina armee üks suuremaid probleeme on see, et ei ole suudetud mehi välja roteerida, et nad natukene puhkaks, et nad saaksid tagasi sellise reaalsustaju, kus tuleb olla ettevaatlik," rääkis ta. "See krooniline väsimus on selline, et ühel hetkel sa oled liiga väsinud, et hoolida. Ja see on tegelikult probleem."

Intervjueerisid Margit Kilumets ja Sten Teppan.