Ülemkogu: tsentristide juhid keelitavad Melonit kokkuleppega nõustuma

Läbirääkimisi pidasid kuus EL-i valitsusjuhti, kes esindavad kolme poliitilist perekonda. Need poliitilised perekonnad on tsentristlik blokk EPP, sotsialistid ja liberaalide fraktsioon Renew.

Kokkuleppe raames saab Ursula von der Leyen jätkata komisjoni juhtimist, EL-i välispoliitika juhiks peaks saama Eesti peaminister Kaja Kallas.

Poola peaminister Donald Tusk (EPP) oli üks kuuest valitsusjuhist, kes pidas läbirääkimisi. Melonit siis kampa ei võetud, kuna tema juhib Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsiooni (ECR).

Tusk üritab nüüd Melonit rahustada.

"Ilma Melonita pole Euroopat ja ilma peaminister Melonita pole otsust, see on ilmselge," rääkis Tusk.

Tehniliselt ei vaja von der Leyen ka Meloni toetust. Meloni kõrvalejätmine on aga poliitiliselt tundlik teema, Itaalia on Euroopa suuruselt kolmas majandus ning EL-i asutajaliige.

"Keegi ei austa peaminister Giorgia Melonit ja Itaaliat rohkem kui mina," rääkis Tusk.

Kaks kõrget EL-i diplomaati ütlesid ajalehele Financial Times, et teised EL-i liidrid peaksid tippkohtumisel peetavaid arutelusid kasutama selleks, et sõlmida Meloniga rahu, et teda kokkuleppesse kaasata.

Ka Austria kantsler Karl Nehammer ütles, et oluline oleks nendesse läbirääkimistesse kaasata Itaalia ja Itaalia peaminister.

Valiku tegemise suhtes on kriitiline ka Ungari peaminister Viktor Orban. "See valik ei baseeru valimistulemustele. Kui see oleks nii, siis oleks koalitsioon Euroopa Rahvapartei, sotsialistid ja Euroopa Konservatiivid ja Reformistid, mis tuli kolmandaks. Aga selle asemel on Renew, mis on ilmselge näide, et see on erakondade põhine kokkulepe. Häbiväärne. Asi pole enamuses või vähemuses. Kui valitakse tippametikohad Euroopa Liidule, siis tuleks seda teha sarnaselt rahvuslikele valitsusstruktuuridele, mis sel korral nii ei olnud. Kaasamine on kõige olulisem, sest keegi pole opositsioonis. Kõik tahavad siin ühist asja ajada," kommenteeris Orban.

"On kolm poliitpere, kes on valmis koostööd tegema. See on see, kuidas demokraatia töötab. Luuakse koalitsioone poliitilistest gruppidest, kes tahavad koostööd teha, pakkuda stabiilsust ja keskenduda tegudele. Sellele tuginedes on kolm väga kõrge kvaliteediga nime välja käidud. Niimoodi demokraatia töötab," ütles Belgia peaminister Alexander de Croo.